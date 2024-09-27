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黃偉晉穿白鞋被踩「偷偷詛咒對方」　黑鞋才是真愛10幾雙穿不膩

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▲黃偉晉Reebok。（圖／品牌提供）

▲黃偉晉穿的Reebok Campio XT鞋款相當好搭配。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

球鞋永遠少一雙，相信很多人都贊成？Reebok在今年秋天推出不少新款復古鞋，讓品牌大使黃偉晉展現穿搭功力。黃偉晉雖然不太保養球鞋，但不表示忽視鞋子的狀態，他私下最愛黑鞋，擁有10多雙，因為百搭又不怕髒，開玩笑說：「以前穿白鞋到學校被同學踩到，表面上都說『沒關係、沒關係』，但心裡會詛咒他。」

Reebok的復古鞋型很受歡迎，記者會上黃偉晉穿的Campio XT鞋款，以皮革材質結合麂皮T字鞋頭設計，更顯風格，他認為想要有復古感，就不能害怕顏色，鞋子更是造型重點，「先選擇今天的『大色塊』是什麼，配出同色調，下身可以搭其他色的褲子，不要害怕把不同的顏色放在一起，和諧就好，有一點碰撞才有復古精神」。他笑說：「爸媽衣櫥裡的東西突然變得好好看，大家可以去偷長輩的衣服。」

▲黃偉晉Reebok。（圖／品牌提供）

▲黃偉晉穿Reebok服裝與復古鞋款，大色塊搭配簡單又有態度。

雖然懂得搭配，但他的私服造型還是常打安全牌，如同黑鞋最得他的心一樣，已擁有10幾雙黑鞋，他說：「穿久了也習慣了，覺得黑色很百搭。」如果和朋友玩Dress Code主題派對，那就另當別論，「我會挑最吸睛的款式跟顏色，跟朋友拚Dress Code大賽，我是全心全力、砸重本，沒有在管預算的那種人」，他自豪地說：「我通常都是前3名！」印象最深刻的是某次的嘻哈趴，他說：「我這輩子沒有嘻哈過，後來我穿得很簡單，吊嘎、牛仔褲，一雙帥鞋，但全身都貼了紋身貼紙，印象很深，因為要把那些紋身貼紙洗掉非常痛，要用沐浴球才行。」

▲黃偉晉Reebok。（圖／品牌提供）

▲Campio XT鞋身為皮革材質，搭配麂皮的T字鞋頭，展現復古風情。

▲黃偉晉Reebok。（圖／品牌提供）
▲Smash Edge 鞋款靈感來自1990 年代網球鞋，除了經典的黑、白，還有天空藍、森林綠、奶茶棕色。

▲黃偉晉Reebok。（圖／品牌提供）
▲Club C 85有基本的白色系，也有適合秋冬的墨綠、淺駝款式。

黃偉晉穿的Campio XT名稱源於90年代足球鞋Campio，柔軟的中底更添行走時的舒適度，同樣有T字鞋頭設計的Smash Edge鞋款，取材90年代的網球鞋，今年秋天除了經典的黑、白，還有天空藍、森林綠、奶茶棕可選擇，很有入秋的氣息，Club C 85鞋款則以簡約復古的外型吸引人，鞋身為皮革材質，搭配柔軟的毛巾布料襯裡，舒適耐穿且具吸濕排汗機能，季節限定的5種新配色中，墨綠及淺駝相當特別，甚至搭配正式裝束也不違和。

看更多新鞋

adidas
近期你一定有被adidas的復古風燒到，今年下半年再推出從跆拳道訓練鞋而來的Taekwondo Lace及Taekwondo鞋款，分別採繫帶與方便穿脫的Slip-on設計，符合不同喜好，鞋身以皮革打造，搭配經典3D鞋頭縫線設計，側身的三線或復古或新潮，與鞋身合而為一，除了經典的黑白配色，還有銀白色調，展現低調卻耀眼的效果。

▲黃偉晉Reebok。（圖／品牌提供）

▲黃偉晉Reebok。（圖／品牌提供）

ISSEY MIYAKE × New Balance
ISSEY MIYAKE（三宅一生）與New Balance的聯名鞋款MT10O除了在ISSEY MIYAKE專門店販售，也在New Balance於台中開幕的NB GREY形象門市開賣，以New Balance經典的MT10為基礎發想，強調最小的緩衝和最接近地面的體感，鞋面結合輕盈的網眼布與柔軟皮革，既具功能性也時髦優雅。

▲黃偉晉Reebok。（圖／品牌提供）

▲黃偉晉Reebok。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

黃偉晉, Reebok

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