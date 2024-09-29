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《媽媽朋友的兒子》庭沼珉同款鞋子好看百搭　ASICS、NB網推久走耐穿

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文／美人圈

Netflix新劇《媽媽朋友的兒子》庭沼珉鞋子劇中同款公開！《媽媽朋友的兒子》自開播後話題不斷，由庭沼珉、丁海寅主演，青梅竹馬的設定相當好嗑，每更新一集，庭沼珉劇中的髮型、造型就引起討論，這篇就盤點網路詢問度超高的庭沼珉鞋子品牌同款推薦，好看又好搭！

《媽媽朋友的兒子》庭沼珉鞋子品牌同款推薦

ASICS Gel-Kayano 14 

這雙神級耐走鞋出現在《媽媽朋友的兒子》啦！這款是PPT版上口碑絕佳的耐走鞋，以千禧年復古美學概念進行重新詮釋，復刻經典外型，搭載全新面料，向傳奇的GEL-KAYANO系列致敬，同時採用經典亞瑟膠GEL科技與TRUSSTIC支撐系統，改善鞋面與腳部的貼合性，更提供出色的避震與支撐效果，難怪是PPT網友口中的久走、耐走鞋必收款！

▲庭沼珉球鞋 。（圖／翻攝自IG、截圖）

▲ASICS Gel-Kayano 14。（圖／ASICS、《媽媽朋友的兒子》截圖）

ASICS 休閒鞋GT-II

ASICS出鏡率太高！庭沼珉在第一集其實就已經穿ASICS的休閒鞋，對比上一雙，這雙更為復古、色彩豐富，且左右腳的設計略有不同，鞋廓靈感來自1980年代的跑步鞋，整體鞋面採用合成麂皮布面進行改款並保留原始復刻工法設計、經典內置GEL緩衝技術，更透過外露式縫線、輔以尼龍做拼接，讓視覺變得豐富、活潑！

▲庭沼珉球鞋 。（圖／翻攝自IG、截圖）

▲ASICS 休閒鞋GT-II，NT$2,980。（圖／《媽媽朋友的兒子》截圖、ASICS）

New Balance 530球鞋

庭沼珉爬窗時穿的球鞋就是韓國超夯的NB530！這款是向NB經典跑鞋致敬，金屬色系與網布搭配ABZORB緩震科技鞋底，且鞋體非常輕盈，穿一整天、走一整天腳感依舊舒適、相當耐走，更是New Balance耐走的鞋款當中價格相對好入手的。

▲庭沼珉球鞋 。（圖／翻攝自IG、截圖）

▲New Balance 530球鞋，NT$3,080。（圖／New Balance、《媽媽朋友的兒子》截圖）

色選方面也有多種組合，像是經典藍白配色、銀白色，全新推出系列中還加入了做舊奶油色大底，復古感更提升！

DR.MARTENS Audrick Loafer樂福鞋

庭沼珉現身的第一集穿搭就燒翻大家！不僅身上的皮衣、後背包、行李箱被問爆外，腳上的厚底樂福鞋的搜尋量也狂飆，是來自DR.MARTENS馬汀的黑色厚底樂福鞋，這款能增高且輕盈，就連韓國女團IVE張員瑛也曾經穿過，相較其他樂福鞋款，有著流蘇的綴飾與帥氣硬挺的鞋型，將甜美與帥氣平衡的極佳，大大提升百搭程度！

▲庭沼珉球鞋 。（圖／翻攝自IG、截圖）

▲DR.MARTENS馬汀 Audrick Loafer樂福鞋。（圖／《媽媽朋友的兒子》截圖、ABC MART）

CONVERSE CHUCK 70 AT-CX OX厚底鞋

現年35歲的庭沼珉穿上高中學生制服根本無違和！這雙厚底CONVERSE鞋超級可愛，燕麥奶茶的配色讓整體看起來清爽、輕盈，即便是厚底也不顯笨重，搭配較窄長的鞋身，讓整個腿的比例變得更好，搭裙子、褲子都非常好看，是日常就能無腦穿的首選鞋！

▲庭沼珉球鞋 。（圖／翻攝自IG、截圖）

▲CONVERSE CHUCK 70 AT-CX OX厚底鞋，NT$2,980。（圖／CONVERSE、IG@somin_jj）

SHOOPEN  Unileather German Army Trainer運動鞋

這雙讓腿看起來變長、變窄！類似於近期流行的Samba窄長鞋身，讓腳更有延長、纖細小腳感，卻不是Samba的薄鞋底，而是有4.5cm鞋底高度，更友善下半身相對有肉的人，避免出現頭重腳輕的狀況，此外顏色非常可愛，這款粉色因是麂皮、帶灰色調搭配焦糖底，實在太好看！

▲庭沼珉球鞋 。（圖／翻攝自IG、截圖）

▲SHOOPEN Unileather German Army Trainer運動鞋，韓元59,900。（圖／SHOOPEN、IG@somin_jj）

最棒的是，這款還有男款！非常適合當情侶鞋，與另一半一同穿上，為穿搭加分、搭配品味極高！

▲庭沼珉球鞋 。（圖／翻攝自IG、截圖）

▲SHOOPEN Unileather German Army Trainer運動鞋，韓元59,900。（圖／IG@shoopen_official）

att.att. 厚底黑色涼鞋

庭沼珉第四集這套出現時間不長，但腳上的涼鞋直接被問爆！這雙來自韓國設計師品牌att.att.，有著帥氣的球鞋鞋底設計搭配白色明線縫線，並在鞋面做變化，穿上白色襪子特別能顯出這款的時髦設計，穿搭控必須收！

▲庭沼珉球鞋 。（圖／翻攝自IG、截圖）

▲庭沼珉第四集穿的涼鞋被問爆。（圖／att.att.、《媽媽朋友的兒子》截圖）

【同場加映】att.att. Big ribbon sandals雙蝴蝶結涼鞋

若買不到上面那款，加碼推薦近期討論度很高的這雙蝴蝶結涼鞋！蝴蝶結部分是軟綿舒適有泡泡感的布料，讓整體看起來有蓬鬆感，視覺上讓整個腳變得小巧可愛，加上前後略有高度差的鞋底，好走、無痛增高的同時也讓腿型變得漂亮，共推出兩款實搭色，簡單搭洋裝就超好看、度假感十足。

▲庭沼珉球鞋 。（圖／翻攝自IG、截圖）

▲att.att. Big ribbon sandals蝴蝶結涼鞋，韓元38,000。（圖／att.att.）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 媽媽朋友的兒子, 庭沼珉, 穿搭

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