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根本洪海仁回來了！金智媛白色深V禮服秀閃鑽　霸氣擺拍粉絲美哭

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記者李薇／台北報導

南韓演員金智媛憑藉《淚之女王》一砲而紅，在劇中財閥女企業家的強勢形象，氣場滿分，日前才剛剛成為寶格麗珠寶腕錶與香水的品牌大使，26日便出席品牌活動，一席白色深V禮服展現出曼妙身材，配戴上寶格麗Divas' Dream系列項鍊與耳環，生圖讓粉絲驚呼，「完全是洪海仁本『仁』！」

身為寶格麗大使第一場活動，金智媛一出場就讓人驚艷，她身穿西班牙設計師品牌Isabel Sanchis的白色禮服，西裝質感的上半身利用深V與墊肩，展現出霸氣俐落的風格，腰間交叉的皺褶設計，讓禮服更顯柔美層次，稍微有點拖地的魚尾下襬，搭配「紅底鞋」Christian Louboutin黑色細高跟，整個美得很致命。

當然，當天的主角絕對是寶格麗頂級奢華的珠寶，金智媛配戴的是Divas' Dream系列的項鍊與耳環，經典扇形可以說是標誌性的設計，手上的戒指與手環則是搭配了18K白金的Fiorever系列，絕美的四瓣花協同鑽石綻放，即使是不同系列，也混搭出絕美風格。

雖然《淚之女王》已經完結許久，但金智媛每次出席活動都受到關注，尤其是這次身份更與眾不同，當然立刻在社群引發洗版討論，粉絲都稱讚，「姐今天真的絕美」、「每次出現都讓人眼睛一亮又一亮」，多張擺拍的貴氣神情也讓不少劇迷想起她飾演過的洪海仁角色，大呼「簡直霸氣女總裁」！

關鍵字：

金智媛, 寶格麗, Divas’ Dream, Christian Louboutin, Isabel Sanchis, 奢逸, 珠寶, 時尚

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