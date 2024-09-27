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ZENITH「隕石小錶盤」聯名錶來了　每款都獨一無二

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▲▼ Zenith,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲ZENITH CHRONOMASTER全日曆月相計時腕錶Hodinkee版限量200只， 491,400元。（圖／ZENITH提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶ZENITH第三度與知名鐘錶平台Hodinkee合作，打造ZENITH CHRONOMASTER Original全日曆月相計時腕錶Hodinkee限量版，向1970年代原型錶致敬，外觀設計亮點是選用吉丙隕石（Gibeon Meteorite）的切片製作3個圓形小錶盤，每一片隕石擁有獨特紋理，代表每一只錶都是獨一無二之作，與特製的黑色月相盤和鍍銠時標完美搭配，低調而優雅。

▲▼ Zenith,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲ZENITH選用吉丙隕石切片製作3個圓形小錶盤，代表每一CHRONOMASTER全日曆月相計時腕錶Hodinkee版都是獨一無二。

限量200只的ZENITH CHRONOMASTER全日曆月相計時腕錶Hodinkee限量版，除了外型有話題，內在實力也不容小覷，搭載全日曆和月相顯示的高振頻El Primero 3610型自動上鍊機芯，具精準1/10秒計時功能，從透明底蓋可欣賞複雜機芯。
▲▼ Zenith,TAG Heuer 。（圖／公關照）

▲TAG Heuer Carrera Seafarer × Hodinkee限量版計時腕錶，260,800元。（圖／TAG Heue提供）

同屬LVMH集團的TAG Heuer（泰格豪雅），今年也第三度與HODINKEE攜手創作聯名錶，以1968年傳奇腕錶「2446C Seafarer」為靈感，推出限量968只的TAG Heuer Carrera Seafarer × Hodinkee 限量版計時腕錶，忠於原創設計，以黑色蛋白石面盤點綴天藍色和寶藍色交錯的潮汐指示盤與倒數計時盤，配備復古「Glassbox」錶殼，搭拱形藍寶石水晶鏡面提高耐用性，更適合水上活動佩戴。
 

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關鍵字：

ZENITH, TAG Heuer

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