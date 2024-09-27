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許多人都犯過！5個「保養壞習慣」恐讓肌膚加速老化

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▲▼保養壞習慣。（圖／Unsplash）

▲錯誤的保養習慣容易讓人衰老。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你知道嗎？有時候你每天做的保養不一定是對的，長時間的錯誤可能會加速肌膚老化，看起來比實際年齡更老，盤點常見的5個保養錯誤，一起來了解！

▲▼保養壞習慣。（圖／Unsplash）

#忽略防曬

防曬是抗老化最重要的步驟之一，然而許多人只在夏天或晴天才使用防曬產品，這是錯誤的。紫外線（尤其是UVA）全年都會損害皮膚，導致膠原蛋白流失、色斑生成和皺紋出現。

#過度去角質

不少人依賴去角質，打造光滑肌膚，但若是過度去角質， 會損傷皮膚屏障，使皮膚變得乾燥、敏感，甚至出現細紋。每周1至2次的溫和去角質足以保持皮膚健康。使用含酸類（如果酸、乳酸）的產品時，應選擇低濃度，避免對皮膚造成刺激。

▲▼保養壞習慣。（圖／Unsplash）

#油性肌就不保濕

即使是油性肌膚，也需要適當的保濕。如果皮膚缺水，會使膠原蛋白分解得更快，導致皮膚失去彈性和光澤。挑選含有透明質酸或神經醯胺的產品，可以幫助保持肌膚的水分屏障，讓肌膚保持年輕、飽滿的狀態。

#使用錯誤的產品

每個人的膚質和需求不同，使用不適合自己肌膚的產品可能會導致毛孔阻塞、過敏反應，甚至加速老化。像是油性肌膚使用過於厚重的產品，會導致皮膚油脂分泌過多，反而讓膚質更糟。

▲▼保養壞習慣。（圖／Unsplash）

#忽略眼周護理

眼周肌膚較薄且脆弱，是最容易顯示年齡的部位之一。如果忽略對眼周的護理，細紋、黑眼圈和浮腫等問題會變得更加明顯。應該使用專門的眼霜來滋潤和保護眼部周圍的肌膚，並輕柔地按摩以促進血液循環，讓眼周護理更有感。

關鍵字：

保養, 護膚, 肌膚, 保濕, 防曬

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