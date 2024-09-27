車銀優不僅是「臉蛋天才」還是肌肉男　露精壯手臂秀珠寶

▲車銀優示範CHAUMET珠寶，露出精壯手臂。（圖／CHAUMET提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓「臉蛋天才」車銀優是法國珠寶CHAUMET的品牌大使，近日特別示範型男珠寶穿搭，疊戴品牌標誌性的Bee My Love系列各式項鍊、手環、戒指時髦極了，更吸睛的是他穿無袖背心露出精壯的手臂，勤於健身的成果迷倒粉絲。

▲車銀優佩戴CHAUMET Bee My Love系列珠寶。

車銀優連換兩套簡約服裝襯托CHAUMET Bee My Love系列珠寶之美，此系列設計靈感源自蜜蜂六角形蜂巢圖騰，延伸出豐富款式，可輕鬆依個人風格隨心搭配，透過不同長度、K金材質的混搭，或是蜂巢六邊形、蜜蜂造型、單鑽墜飾等不同造型搭配，且設計風格跨越性別界線，車銀優親自展現疊戴珠寶的迷人魅力。

▲車銀優疊戴多個CHAUMET Bee My Love系列手環。





▲CHAUMET Bee My Love 18K玫瑰金耳骨夾，‌93,000元。





▲CHAUMET Bee My Love_Bee My Love 18K白金戒指，‌163,000元。

身為時尚寵兒，車銀優也沒缺席熱烈進行中的巴黎時裝周，近日參加Saint Laurent 2025春夏系列時裝秀，他一身巧克力色的西裝顯得風度翩翩，遊巴黎時則換上黑色皮衣配墨鏡，讓粉絲大讚又酷又帥。

▲車銀優近日參加Saint Laurent 2025春夏系列時裝秀。（圖／翻攝eunwo.o_c IG）





▲車銀優穿帥氣皮衣遊巴黎。（圖／翻攝eunwo.o_c IG）

