大秀直播 ／ 愛馬仕「鬆弛感」柏金包提前曝光！9／28晚上看更多新款

▲愛馬仕2025春夏女裝秀。（影／品牌提供）

記者林明瑋／台北報導

HERMES（愛馬仕）將於台灣時間9月28日晚間8點半，在巴黎時裝周發表2025春夏女裝系列，新的柏金包也提前曝光，以皮革與帆布結合、包身上多了口袋，鬆弛感滿滿，新包絕對不只一款，除了柏金，也許還有其他經典設計變出新花樣。

▲愛馬仕提前釋出的柏金包。（圖／翻攝Hermes IG）

優雅底蘊讓愛馬仕每一季都走著屬於自己的奢華美學，搶先曝光的幾套服裝，都是很單純的色調，黑色外套繫上皮帶搭配黑色平底長靴、駝色的皮夾克內搭同色系的網眼裝，或是焦糖色皮革外套短洋裝，充滿溫潤個性質感，展現女性俐落自信樣貌，屆時打開上方影片連結，即可輕鬆看秀。

▲愛馬仕2025春夏女裝系列，大秀前先曝光多套設計。（圖／翻攝Hermes IG）

2025春夏巴黎時裝周各大品牌陸續登場，愛馬仕的隔天，台灣時間9月29日晚間9點，VALENTINO將由新任創意總監Alessandro Michele獻出首秀，絕對是此次時裝周的一大重點，預告中，圓形、色塊組成視覺，樂譜、膠卷都是元素，吐露一絲懷舊感，以及大膽豐富、充滿玩樂的精神。Alessandro Michele總是有滿出來的想法，今年6月他才到任VALENTINO兩個月，就無預警地釋出171套早春服裝，是他的極繁主義與VALENTINO的第一次火花，即將正式舉辦大秀，很值得期待。

▲VALENTINO的2025春夏秀預告中有復古膠卷元素、綠色袋子裡放了樂譜。（圖／翻攝VALENTINO官網）