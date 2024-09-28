fb ig video ETtoday search mobile

「5種食物」睡前不要吃　小心縮短你的熟睡時間

>

▲▼「5種食物」會影響深度睡眠時間 。（圖／Unsplash）

▲睡眠品質和睡前吃的食物大有關係。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人多半有睡眠品質差的毛病，如果吃錯食物，那麼對睡眠則有更壞的影響，以下5款食物會縮短深度睡眠時間，睡前得避免。

▲▼「5種食物」會影響深度睡眠時間 。（圖／Unsplash）

#咖啡因含量高的食物或飲料

咖啡、茶、巧克力、能量飲料等含有咖啡因，這是一種刺激神經系統的物質，能提高警覺性並延遲困倦感。咖啡因會干擾大腦中控制睡眠的化學物質腺苷，使人保持清醒，並縮短深度睡眠的時間。

#辛辣食物

辛辣食物可能會導致消化不良、胃灼熱或反酸，這些問題會讓人在夜間感到不適，影響睡眠質量。此外，辛辣食物可能提升體溫，而人的體溫在睡眠時自然會下降，辛辣食物干擾了這一過程，從而影響入睡速度和睡眠的深度。

#高糖分食物

含糖量高的零食、甜點或含糖飲料會導致血糖快速升高，隨後又會急速下降，這種血糖波動可能會干擾身體自然的睡眠周期。高糖飲食還會影響褪黑激素的分泌，進而減少深度睡眠的時間。

▲▼「5種食物」會影響深度睡眠時間 。（圖／Unsplash）

#高脂肪食物

油炸食物或其他高脂肪的食物會延長消化時間，使得胃部在夜間工作過度，這會導致不適並影響睡眠。研究表明，經常攝取高脂肪飲食的人往往睡眠質量較差，夜間容易中斷，難以達到深層睡眠。

#酒精

雖然酒精在初期可能會讓人感到昏昏欲睡，但它會干擾睡眠周期，酒精也會導致夜間頻繁醒來，尤其是在身體開始代謝酒精時，從而讓睡眠變得不穩定和斷斷續續。

關鍵字：

睡眠, 食物, 健康, 睡眠品質, 睡前飲食

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

越老越多人追的三大星座！TOP 1隨歷練更沉澱　氣質大方誰能不愛

越老越多人追的三大星座！TOP 1隨歷練更沉澱　氣質大方誰能不愛

先看到女人還是人臉？實測財富自由的來源

先看到女人還是人臉？實測財富自由的來源

「5種食物」睡前不要吃　小心縮短你的熟睡時間

「5種食物」睡前不要吃　小心縮短你的熟睡時間

超準！你覺得這張圖像什麼？秒測你最近的「壓力來源」 從「舉手方式心測」看你感情狀態、隱藏人格！握拳有高度魅力超神準 寧可獨處也不想裝熟！內向者的「4種心靈小確幸」不用逼著自己改變 最愛黏著老婆的三大星座男！TOP 1看似浪蕩灑脫　遇到真愛變乖乖牌 根本洪海仁回來了！金智媛白色深V禮服秀閃鑽　霸氣擺拍粉絲美哭 申敏兒懷孕了？機場時尚整個人腫一圈　淡粉紫澎澎襯衫是兇手 MARC JACOBS 40周年外星人後背包、塗鴉相機包超可愛！2萬內入手話題款

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面