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舒淇、楊祐寧凍齡合體曬出「米蘭下班日常」！穿上BV新造型逛街超時髦

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記者鮑璿安／台北報導

楊祐寧、舒淇日前飛往米蘭，參加Bottega Veneta 2025春夏系列時裝秀發表，兩人也俏皮分享了秀後的「下班日常」，換上全新造型在街頭留下合照，可見好交情，而舒淇戴上墨鏡相當休閒，鏡頭捕捉下她微笑的模樣，展現有別於秀場上的魅力。

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲▼ BV 。（圖／品牌提供）

▲楊祐寧、舒淇日前飛往米蘭參加Bottega Veneta 2025春夏系列時裝秀發表，兩人也俏皮分享了秀後的「下班日常」。（圖／品牌提供）

舒淇日前身穿斜肩上衣搭配格紋褲裝現身Bottega Veneta秀場，而秀後她換上了最新系列造型，以毛呢大衣、動物紋長裙呈現鬆弛感，一頭微捲披肩長髮很溫柔，也戴起墨鏡，根本是最時髦的遊客穿搭。她與楊祐寧在米蘭大街上漫遊合影，留下電影畫面般的俏皮瞬間，兩人看著對方微笑互動，楊祐寧也比出愛心手勢，模樣非常可愛。

▲▼ ｂｖ。（圖／品牌提供）

▲楊祐寧、舒淇看秀。（圖／品牌提供）

PRADA 2025 春夏系列女裝秀則由創意總監Raf Simons 與Miuccia Prada 以資訊時代為背景，探討演算法趨勢下造型的演變。秀上頭排嘉賓包括品牌大使韓團aespa成員Karina 、韓團NCT成員在玹、新任品牌大使泰星Toey（Jarinporn Joonkiat）等人。Karina 擁有「人間AI」美名，這次看秀換上了俐落剪裁的黑色洋裝，展現神級美貌。而在玹一頭淺金髮搭配皮衣，一亮相就成為全場矚目的焦點，過人帥度令人視線離不開。

▲PRADA 。（圖／品牌提供）

▲PRADA 。（圖／品牌提供）

▲（依序）aespa成員Karina 、韓團NCT成員在玹看秀 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

米蘭, BottegaVeneta, 舒淇, 楊祐寧, 街頭

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