嘻哈風帶起古巴鍊流行　LV近300萬項鍊閃爆

▲美國饒舌歌手崔維斯史考特是潮流界代表人物，戴著鑲滿鑽石的古巴鍊。（圖／翻攝travisscott IG）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）7月中在台設立首家高級珠寶期間限定店，曾展出近300萬元的獨家商品Cuban Chain古巴項鍊，由鍊結構成的份量感十足古巴項鍊，源自於 70、80 年代的美國邁阿密，當時饒舌歌手抱持著「既然要戴項鍊就挑大一點的，讓大家都看得到」的想法，帶起古巴鍊的流行，成為嘻哈文化的代表性配件。時至今日，潮流界代表人物之一、美國饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott）依然是古巴鍊的擁護者，而且必定是鑲滿閃亮鑽石，或者掛上大金牌、疊搭多條項鍊，一出場就是焦點。





▲崔維斯史考特熱愛誇張首飾，掛著大金牌的項鍊非常搶眼。（圖／翻攝travisscott IG）

古巴鍊至今人氣不墜，動輒百萬元起跳的貴金屬鑲嵌寶石版本，依然受到饒舌歌手與潮流人士熱捧。LV以18K金打造的Cuban Chain項鍊不僅鑲有閃亮的鑽石，一部分鍊結還點綴Monogram鏤空圖案和經典的LV鐫刻標誌，令人驚喜的是項鍊設有3個隱藏式項鍊扣，可做為短項鍊佩戴或變出兩條手鍊，穿搭更為自由。





▲模特兒佩戴LV 18K金鑲鑽Cuban Chain項鍊，2,990,000元。（圖／翻攝LV官網）

將古巴鍊聲勢推向頂峰的品牌，不能不提美國珠寶品牌Jacob & Co. Jewelry，創辦人Jacob Arabo 1986年創立了自己的珠寶工坊，當時美國流行文化大放異彩，流行音樂界巨星瑪丹娜、蕾哈娜、艾爾頓強都是擁護者，奢華、前衛的設計也吸引一票饒舌歌手，成為1990年代率先開創男性奢華珠寶的品牌，古巴鍊是Jacob & Co. Jewelry重要的DNA之一，除了經典鑲鑽款，另有18K玫瑰金古巴項鍊鑲嵌1481顆粉紅藍寶石款式。





▲Jacob & Co. Jewelry 18K玫瑰金鑲嵌1481顆粉紅藍寶石的Cuban Link項鍊，約1,277,938元。（圖／翻攝Jacob & Co. Jewelry IG）

Tiffany & Co.美國官網銷售的Forge Large Link鍍黑銀鍊，也呼應古巴項鍊風潮，環繞的鍊結構成酷味十足的短項鍊，可與其他不同長度的項鍊混搭，至於存在感強烈的古巴項鍊要搭什麼服裝？毋須多想，簡單的T恤、衛衣就行了。

▲Tiffany Forge Large Link鍍黑銀鍊，約120,000元。（圖／翻攝Tiffany美國官網）

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