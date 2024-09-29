成分表是趣味插畫、壓頭底下藏密語！超有哏洗髮精小小瓶身細節滿滿

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

洗頭髮對很多女性來說，都是一件麻煩的事情，無法體驗其中的美好，想讓例行公事變成療癒的享受，不妨可以挑選一款包裝有趣或是香氣迷人的單品，讓日常更有記憶點。

＃AHRES 三層豐盈洗髮露，480ml、售價1080元

2022年在日本甫創立的AHRES以別具特色的「療娛系」定位，以兼具功能性以及娛樂性的概念，為香氛保養市場帶來新的見解，他們認為，髮絲就像是建築物，需要地基、鋼骨層層架構，才能更加穩固，因此，全系列髮品都運用三層柔韌修護科技，從頭皮、髮根到髮梢，注入營養能量，其中，三層豐盈洗髮露更添加枇杷葉提取物、光果甘草根提取物、油桐油聚合物，修護頭髮同時輕盈蓬鬆，更有趣的是洗髮露包裝成分表不僅運用具有趣味的插畫設計，壓頭下方更有小標語，讓人開封就迫不及待想把玩，放在浴室也別具特色。

＃BOTANIST 限定款桂花&無花果植物性洗髮精，460ml、售價550元

總以天然植物設計頭髮養護的BOTANIST每每推出限定香氣，總吸引粉絲搶購，這次把近年很受到關注的桂花結合無花果，帶來可愛甜美的花果香氣，更增添秋日的楓色浪漫，洗髮精也添加日本銀杏與楓葉萃取物，特別是頭髮乾燥又受到紫外線傷害的髮絲，在洗沐過程中，就可以達到養護的效果，具有療癒性的香氣，更能為日常養護增添愉悅感受。

＃ORBIS 瞬效護髮精華髮膜，200g、售價520元

櫻花妹爆愛的「瞬效護髮美容液」推出就在社群網站上洗版，輕盈好吸收的質地，柔順髮絲不黏膩，立刻成為人氣明星商品，這次再度發表姐妹新作瞬效護髮精華髮膜，宛如希臘優格般的濃郁感質地，在髮絲壓乾水分之後均勻塗抹，沖洗立刻會讓秀髮重現絲緞級的柔順，沒有假潤的細膩感受，讓人每天都愛上護髮。