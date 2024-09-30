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貝克漢千金粉禮服挨批「13歲變30歲」　夾腳鞋現蹤讓人驚呆

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▲▼貝克漢與女兒 。（圖／達志影像）

▲哈珀（中）穿媽媽維多利亞貝克漢替她打造的粉紅緞面禮服，爸爸貝克漢（右）與哥哥羅密歐充當保鑣為她打傘。（圖／達志影像）

記者陳雅韻／台北報導

維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）同名時尚品牌日前於巴黎時裝周舉辦大秀，老公貝克漢（David Beckham）照例帶著3子1女與百億千金媳婦妮可拉佩茲貝克漢現身秀場表達支持，全場焦點是貝克漢夫婦的哈珀（Harper Seven Beckham），穿著媽媽替她量身打造的粉紅緞面長禮服亮相，甜美可人，不過有不少網友認為看起來太成熟，直批「13歲變30歲」。

▲▼貝克漢一家 。（圖／翻攝IG）

▲維多利亞貝克漢（右二）辦秀，3子1女與媳婦妮可拉佩茲貝克漢全員到齊表達支持。（圖／翻攝victoriabeckham）

其實維多利亞貝克漢正是因為自創品牌Victoria Beckham的服裝對於女兒哈珀而言都太超齡，才動手為女兒設計粉紅色細肩帶緞面禮服，胸口還挖了一個小洞，哈珀同時搭配兩條項鍊，左右手各戴寬版手環與疊戴手鍊，並拿著粉色手拿包，展現優雅風格，不過她提裙襬時露出腳下的白色夾腳高跟鞋，網友看了也覺得怪，紛紛評論「鞋子看起來很隨便」。

▲▼貝克漢與女兒 。（圖／達志影像）

▲哈珀換回少女露肚短T恤與丹寧褲，與爸爸貝克漢牽手步出飯店。（圖／達志影像）

不管網友的讚美或批評，哈珀始終是貝克漢家最受寵的掌上明珠，她一出場就有爸爸貝克漢與哥哥羅密歐充當保鑣為她打傘；而換上屬於青少女的短版T恤與丹寧褲步出飯店時，爸爸也緊牽著手，疼愛程度可見一斑。
 

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關鍵字：

貝克漢, 維多利亞貝克漢, 哈珀, Victoria Beckham

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