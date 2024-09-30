韓韶禧新美照化身FILA女神！科技跑鞋、運動套裝話題同款找到了

記者鮑璿安／台北報導

時序漸入秋，是時候添購新單品，自韓星韓韶禧擔任FILA全球品牌代言人之後，以高影響力加持，陸續演繹多款話題運動單品，這次為大家一次整理出最新流行款式，無論是跑鞋、賽車鞋或是服飾，在台灣都能夠入手！

▲韓韶禧拍攝全新的秋冬季形象照，演繹今年話題度最高的銀色跑鞋INTERUN 。（圖／品牌提供）

韓韶禧拍攝全新的秋冬季形象照，演繹今年話題度最高的銀色跑鞋INTERUN，結合Y3K流行運用搶眼的流線打造出未來科技感，性能方面也很夠看，以ENERGIZED2.0中底科技的鞋墊緩解足部衝擊，更帶來夢幻粉新色。另外一款則是搶眼的賽車鞋REPLICA，韓韶禧換上拉鏈外套小露纖細腰身，演繹復古新時尚，全新REPLICA是改造與F1車隊在2002年的合作鞋款，推出經典紅黑配色、時尚黑及高級灰三色。

▲全新REPLICA是改造與F1車隊在2002年的合作鞋款 。（圖／品牌提供）



此外，韓韶禧同款的CASA系列服飾也非常吸睛，以簡約內斂的設計感融合運動風，韓韶禧頂著溫柔的披肩長髮，穿著具有彈性的針織套裝，散發滿滿的女神氣質，大家在日常之中也能夠輕鬆搭配。





▲韓韶禧同款的CASA系列服飾也非常吸睛 。（圖／品牌提供）

以標誌性小雛菊圖案走紅的南韓服飾品牌Mardi Mercredi，也宣佈來台開設實體店，在9月正式進駐新光三越台中及台北南西登場，並帶來台灣限量限定色T恤以及短褲，之後品牌粉絲們不需要出國即可第一時間入手時髦單品。台中店內則陳設最新一季的女裝系列商品，及許多人期待已久的Ｍardi Mercredi Actif 運動系列，滿足日常休閒和運動風格。

▲金高銀演繹南韓服飾品牌Mardi Mercredi 。（圖／品牌提供）