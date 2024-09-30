fb ig video ETtoday search mobile

韓韶禧新美照化身FILA女神！科技跑鞋、運動套裝話題同款找到了

>

記者鮑璿安／台北報導

時序漸入秋，是時候添購新單品，自韓星韓韶禧擔任FILA全球品牌代言人之後，以高影響力加持，陸續演繹多款話題運動單品，這次為大家一次整理出最新流行款式，無論是跑鞋、賽車鞋或是服飾，在台灣都能夠入手！

▲▼ fila 。（圖／品牌提供）

▲▼ fila 。（圖／品牌提供）

▲▼ fila 。（圖／品牌提供）

▲韓韶禧拍攝全新的秋冬季形象照，演繹今年話題度最高的銀色跑鞋INTERUN 。（圖／品牌提供）

韓韶禧拍攝全新的秋冬季形象照，演繹今年話題度最高的銀色跑鞋INTERUN，結合Y3K流行運用搶眼的流線打造出未來科技感，性能方面也很夠看，以ENERGIZED2.0中底科技的鞋墊緩解足部衝擊，更帶來夢幻粉新色。另外一款則是搶眼的賽車鞋REPLICA，韓韶禧換上拉鏈外套小露纖細腰身，演繹復古新時尚，全新REPLICA是改造與F1車隊在2002年的合作鞋款，推出經典紅黑配色、時尚黑及高級灰三色。

▲▼ fila 。（圖／品牌提供）

▲▼ fila 。（圖／品牌提供）

▲▼ fila 。（圖／品牌提供）

▲全新REPLICA是改造與F1車隊在2002年的合作鞋款 。（圖／品牌提供）

此外，韓韶禧同款的CASA系列服飾也非常吸睛，以簡約內斂的設計感融合運動風，韓韶禧頂著溫柔的披肩長髮，穿著具有彈性的針織套裝，散發滿滿的女神氣質，大家在日常之中也能夠輕鬆搭配。

▲▼ fila 。（圖／品牌提供）

▲▼ fila 。（圖／品牌提供）

▲韓韶禧同款的CASA系列服飾也非常吸睛 。（圖／品牌提供）

以標誌性小雛菊圖案走紅的南韓服飾品牌Mardi Mercredi，也宣佈來台開設實體店，在9月正式進駐新光三越台中及台北南西登場，並帶來台灣限量限定色T恤以及短褲，之後品牌粉絲們不需要出國即可第一時間入手時髦單品。台中店內則陳設最新一季的女裝系列商品，及許多人期待已久的Ｍardi Mercredi Actif 運動系列，滿足日常休閒和運動風格。

▲▼ Mardi Mercredi 。（圖／品牌提供）

▲▼ Mardi Mercredi 。（圖／品牌提供）

▲金高銀演繹南韓服飾品牌Mardi Mercredi 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

韓韶禧, FILA, 跑鞋, 2024秋冬, CASA

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

你在團體裡是什麼性格？日本超火紅心測都說準

你在團體裡是什麼性格？日本超火紅心測都說準

會愛上灰姑娘的三大星座男！TOP 1重視性格品德　虛華外表看不上

會愛上灰姑娘的三大星座男！TOP 1重視性格品德　虛華外表看不上

以下4隻狐狸最喜歡哪一隻？測試你的野心有多大

以下4隻狐狸最喜歡哪一隻？測試你的野心有多大

捷運頂溪站3間排隊美食！被牛排耽誤的牛肉羅宋湯、阿嬤的麻油雞飯激推 最容易當豬隊友的三大星座！TOP 1優柔寡斷心思細膩　無法決策又常受影響 貝克漢千金粉禮服挨批「13歲變30歲」　夾腳鞋現蹤讓人驚呆 最愛黏著老婆的三大星座男！TOP 1看似浪蕩灑脫　遇到真愛變乖乖牌 先看到女人還是人臉？實測財富自由的來源 《媽媽朋友的兒子》庭沼珉同款包包詢問度超高　上班到日常都適合 「經歷不同，無需干涉別人想法」　不糾正他人是成年人必備的社交禮儀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面