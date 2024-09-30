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哈佛推薦的5種超級食物！莓果、番茄、鮭魚都上榜　營養含量高還預防慢性病

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

現代人生活壓力大、飲食不正常，不僅引發許多慢性疾病，甚至常常感到疲倦、感冒，連免疫力都大不如從前，與其吃進大量的保健品，從天然原型食物攝取更健康，以下就分享多款哈佛推薦的超級食物，對於人體提供滿滿營養，還能抵抗老化、預防慢性病。

哈佛,健康,飲食,。（圖／達志示意圖）

＃莓果類

富含豐富的膳食纖維以及抗氧化成分，像是黑莓、樹莓，小小一顆但是膳食纖維都超過50％，但是如果無法獲取到新鮮的莓果，冷凍的漿果也很可以。

＃魚類

哈佛所推薦的魚類，更精準的是指富含omega-3不飽和脂肪酸的魚種，包含：鯖魚、鮭魚、鳳尾魚、沙丁魚等，因為omega-3可以保護心臟健康，同時維持免疫、大腦與神經發育機能，同時還能抗發炎，是很好的營養補充。

哈佛,健康,飲食,。（圖／達志示意圖）

＃綠葉蔬菜

顏色越深的綠葉蔬菜，會含有更多的維他命C、維他命A，像是：菠菜、甘藍、芥菜、花椰菜、青花菜等等，都是很好的營養來源，但建議可以透過烹調去除不利的成分，像是菠菜中的草酸、羽衣甘藍中的棉子糖，然後現買現吃最健康，煮熟後不宜隔夜。

＃番茄

番茄裡面擁有的茄紅素對人體健康非常好，不僅可以補充膠原蛋白的流失，更有降膽固醇、抗癌、降低各種慢性疾病風險的效果，像是胡蘿蔔、南瓜、葡萄柚也都含有此成分。

＃橄欖油

橄欖油裡面富含豐富的多酚、維他命E，對於心臟的保護擁有很好的效果，而且熱炒比其他的油類更加穩定健康，冷盤吃也能獲取多種天然營養素。

關鍵字：

哈佛, 健康, 飲食

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