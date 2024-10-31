HUBLOT左冠錶棒球縫線錶帶迎12強　引爆球迷熱血沸騰

▲迎接即將到來的世界12強棒球賽，HUBLOT推出棒球縫線錶帶版本的Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼錶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

台灣人對棒球的熱情，瑞士名錶HUBLOT（宇舶）感受到了！世界棒球12強賽將於11月中旬在台點燃戰火，搶搭這波熱潮，HUBLOT為旗下第一只左冠錶Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼錶，手工特製紅白棒球縫線錶帶，透過獨家One Click單鍵快拆錶帶裝置，可與既有的白色橡膠錶帶自由替換，而鮮明的紅色高科技陶瓷錶圈搭配白色陶瓷錶殼，恰好呼應棒球的經典色。宇舶還為台灣預賽打造專屬投手計時器，以維持比賽節奏順暢，具有紅色分秒指示和倒數計時功能，呼應紅白配色的Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼錶，兩者和台灣球迷共同見證棒球盛事的輝煌時刻。

▲HUBLOT不僅推出融入棒球元素的Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼錶，也為台灣區預賽提供專屬「投手計時器」，設計呼應腕錶元素。

潮流天花板的高級運動錶

錶徑42毫米的Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼錶全球限量35只，不僅與棒球運動緊密連結，錶帶亦是錶款的靈魂。標配的白色立體橡膠錶帶，可透過專利「One Click單鍵快拆錶帶裝置」，換成紅白棒球縫線錶帶，時尚外型與休閒或正裝都能完美搭配，完美融合實用性與高級感，是一款男女皆宜的錶款，錶款亮麗的配色也突破季節框架，能成為秋冬深色系穿搭中的亮點，亦可為春夏亮色造型增添活潑氣息。

▲Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼錶與日常穿搭完美相襯。

▲透過專利One Click單鍵快拆錶帶裝置，可迅速換上白色立體橡膠錶帶。

▲錶款活潑亮麗配色突破季節框架，增添活潑氣息外，男女均可輕鬆駕馭。

焦點話題堪稱年度風雲計時碼表

Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼錶可謂奢華運動風代表作，每一項細膩的裝飾細節都展現HUBLOT力求完美的決心。陶瓷輕盈抗刮痕，為運動錶理想材質之一，多層次打磨的霧面噴砂和鏡面拋光交錯處理，展現精緻感。錶圈上6顆品牌經典的H型鈦金屬螺絲更添個性美；而面盤細節也相當講究，計時盤、劍形指針和立體時標採用銀灰色和白色裝飾流露未來感，指針和時標頂端都覆有夜光塗料，確保在暗處依然能夠清晰判讀時間。

▲強悍內在是Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼錶一大優勢，搭載自製飛返計時導柱輪自動上鍊機芯，具備72小時動力儲存，防水100米。

身為高級運動錶，HUBLOT為追求運行穩定，高精準度與防震，研發眾多許多革新，包括配備具象徵品牌標誌的「H」形緩震系統以提升機芯穩定性、錶背刻印意指跨越五方位精確調校的「Full Adjusted」為高精準度的提出保證，另一專利則是能調控游絲長度的微調系統，為走時精準度做出非凡貢獻。

無論正反面都能欣賞品牌自製UNICO飛返計時機芯，此枚機芯具出色的緩震性，並搭載專利震盪秒針離合與滾珠軸承系統，以及專利微調系統精確調控游絲長度，全方位提升錶款精準度與可靠性，同時具動力儲存72小時、防水100米，讓運動愛好者能戴上內外兼具錶款享受運動的快樂。