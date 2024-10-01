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泡湯同時追劇好愜意、7公斤巨大剉冰吃到爽　北投全新溫泉飯店開箱

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

睽違12年，北投迎來全新溫泉飯店：北投晶泉丰旅，不僅是主打精緻溫泉旅宿品牌「晶泉丰旅」繼礁溪後的第2個據點，也是晶華國際酒店集團旗下的第16家旅宿。延伸晶華國際酒店集團在餐飲經營方面的強大優勢，館內「三燔北投」及「泉源閣」兩間餐廳也同步開幕營運！擁有100間客房的北投晶泉丰旅除有大眾風呂、露天泳池，還有礁溪館沒有的16間湯屋。即日起慶祝試營運推出「晶彩迎賓」含早餐的住房專案，每房NT$6,999元起即可優先體驗，此外還與「國泰亞洲萬里通」合作，NT$10,999元起雙人入住還贈送額外15,000「亞洲萬里通」里數，相當於可兌換香港來回經濟艙機票一張，若近期有出國計畫值得把握超值賺哩程的好機會。

▲台北晶華酒店餐飲部執行副總羅明威介紹堅強的主廚團隊。

▲客房採偏暖的大地色系。

▲夜幕低垂，飯店入口如一座城市燈籠發著光。

▲泉源閣以北投百年前興起的酒家菜為靈感，要將一道道新臺菜端上桌。

▲直徑60公分、重達7公斤的澎湃甜品「晶海派剉冰」要讓泉源閣賓主驚嘆直到最後一刻。

▲飯店共規劃16間湯屋，方便城市半日遊。

受飯店邀請搶先實際入住一晚，一泊三食外加溫泉三泡，從建築外觀到打開客房冰箱，整理開箱8大亮點。

亮點1：交通超便利，走出捷運站3分鐘即可泡湯

飯店緊鄰新北投捷運站，步行3分鐘到達，選址跟礁溪晶泉丰旅概念蠻像，主打交通便利性。好處是就算外國旅客搭捷運前來也非常方便，不用轉乘或配合飯店接駁車時間可省下不少度假時間，此外像北投圖書館、北投溫泉博物館等景點都在附近，周邊生活機能強也很加分。一體兩面，小隱於市則是客房少了全自然景觀與清幽感，大眾湯缺少戶外風景也是稍嫌可惜之處。

▲歷經超過3年的籌建期，北投晶泉丰旅優雅落成，是當地最新的溫泉飯店。

亮點2：將北投景緻融入設計語彙的黃金級候選綠建築

北投晶泉丰旅樓高16層、擁有「黃金級候選綠建築」證書，與礁溪晶泉丰旅一樣都是請到「頡合設計JAHAA」負責設計，團隊以北投地景、自然風貌、傳統工藝以及溫泉意象，汲取出6大元素「泉、煙、岩、織、浸、紋」為靈感進行設計。像是飯店入口處以清水模簷廊搭配編織屏風，日間有光影，夜裡成了發光體，猶如一座城市燈籠，靜候旅人到來。我喜歡團隊刻意降低大廳照明，配合黑色高亮面石材地板映照，營造出溫泉水面倒影的沉浸氛圍。

▲火爐意象的大廳一角。

▲頡合設計的設計總監江姿瑩介紹飯店空間規劃的每一處巧思。

亮點3：融合在地元素的日式禪風，客房多配備雙湯池

飯店規劃100間客房，最小10坪起跳，多數房間擁有獨立雙湯池，冷熱交替可達到極致放鬆。客房設計融合日式禪風與在地元素，床頭牆上有著台灣陶藝家手燒的櫻花瓣陶片妝點，象徵花舞滿天，同時也正好呼應北投的區花是櫻花。這次是入住14坪的「泉韻陽台家庭客房」，暖色系搭配木頭元素，整體舒適溫馨。

▲客房空間將木頭作為主要設計元素之一。

▲落英繽紛，客房牆上的櫻花飛舞，而北投的區花正是櫻花。

▲多數客房都是配有雙湯池，貼心備有木架，泡湯可一邊追劇一邊喝冷飲。

▲客房融合日式禪風，要讓旅人回到房間心也隨之安定。

亮點4：以磺溪谷群山萬壑意象打造大眾風呂

大眾風呂的設計頗讓我眼睛一亮，溫泉非露天因此更用心在造景上。受大屯山系及磺溪谷自然風景所啟發，男湯以「壑」為設計元素，以淺色原石堆疊、亂石切割拼接的湯池，要予人彷彿置身在磺溪谷群山萬壑之間的想像；女湯則是以「山」為設計元素，展現大屯山系的自然風格，比較可惜是目前沒有男女湯每日對調的規劃。除了大眾湯，另外還規劃16間湯屋，就算沒入住都能來泡湯，10／15前還有提供平日湯屋的9折優惠。

▲男湯有著野溪溫泉的意象。（註：此次為飯店邀請前往取材，一般泡湯嚴禁攝影）

▲就算是室內也能營造大自然感。（註：此次為飯店邀請前往取材，一般泡湯嚴禁攝影）

▲可提供做Spa的湯屋房型。

亮點5：提供露天泳池等完整休閒設施

飯店主打Staycation城市定點輕旅行，除了泡湯，1樓戶外還有露天泳池及3池的「水療風呂」，此外5樓還有一間小而美的健身房，提供跑步機及多合一的JOHNSON喬山重訓器材，此外還有一塊瑜伽空間，之後應該會規劃相關活動。

▲露天泳池位於1樓戶外。

▲健身房雖規模不大但也能滿足需求。

▲唯一的重訓器材，採多工複合式能一機訓練身體不同部位。

亮點6：到泉咏Gallery享受藝術氣息的Happy Hour

跟礁溪晶泉丰旅一樣，北投晶泉丰旅也規劃了「泉咏Gallery」，且採光更好、空間更為寬敞。每天早上7點開放到晚上10點，房客可在這放鬆或辦公，值得一提是每晚6到7點提供精選酒精飲品和點心，不管入住哪種房型都能來這Happy Hour享受微醺時刻。此外，這裡也是提供給每季駐村藝術家策展活動的空間，不定期會舉辦藝術工作坊與講座，試營運期間，飯店邀請到岩彩繪畫藝術家王勁之成為首位駐村藝術家。

▲泉咏Gallery淺色調的空間，讓視覺沒壓力。

▲Happy Hour的精緻輕食小點。

▲帶著參加工作坊的作品與駐村藝術家王勁之（左）合影。

▲試營運第一檔的展出為藝術家王勁之的岩彩作品。

亮點7： 臺菜華麗復興，泉源閣重現豪邁的辦桌文化

由台北晶華酒店餐飲團隊經營管理的「泉源閣」位於飯店3樓，從餐廳英文名字「BANDO CLUB」便可知其想重塑「辦桌」澎派的飲食文化！「泉源閣」採全包廂式設計，強調接地氣的食材選擇與傳統台式烹調手法，要再現豪邁但精緻的辦桌菜，像是氣勢非凡的「漁港直送海鮮船」，裝載的是每日從台東成功漁港新鮮直送的各式漁穫，冷盤「龍宮鮮味齊迎賓」有宴席頭盤不可或缺的整尾龍蝦沙拉，費工的「雞仔豬肚鱉」 也是會讓賓客稱奇的傳奇燉湯品 ，最後壓軸甜品「晶海派剉冰」 是重達7公斤、使用時令嚴選超過15種台灣鮮果及特色甜品的巨無霸刨冰，讓人印象深刻。

▲泉源閣主廚與一桌子的拿手好菜。

▲很有氣勢抬上桌的海鮮船。

▲湯頭鮮美的雞仔豬肚鱉。

▲整尾龍蝦沙拉搭配傳統台灣手路菜黃金蟳丸及五味醬軟絲，呈現澎派的大戶風範。

▲開鍋揚起的熱煙與香氣四溢，是臺菜教人著迷的魅力之一。

▲最大間可容納20人的包廂，格柵表現那卡西三弦琴的意象。

▲10人也吃不完的「晶海派剉冰」。

亮點8：從小農鮮蔬吧到壽喜燒放題，三燔北投精緻提供一日三餐

提供早午晚三餐的「三燔北投」位於飯店2樓，同樣由台北晶華酒店餐飲團隊經營管理，標榜五星級飯店餐飲品質。「三燔北投」是繼台北晶華酒店「三燔本家」、宜蘭礁溪晶泉丰旅「三燔礁溪」後，第3家以「三燔」為名的日式鍋物餐廳。有別於前兩間三燔，「三燔北投」除了有涮涮鍋與壽喜燒，主廚加入了每日鮮採、可供消費者無限享用的「小農鮮蔬吧」、清爽開胃的「日式小缽料理」、集合海港直送生猛海產的「當令海鮮車」。

▲空間明暗運用的恰到好處。

▲ 從早到晚都能在「三燔北投」嚐到結合在地食材的美食。

早餐時段規劃了五大主題餐檯，其中提供來自多家職人農場的紅火焰、蘿蔓生菜、紅橡木萵苣等有機蔬菜與產銷履歷水果的「小農鮮蔬吧」，這區生菜沙拉的品質很高不要錯過，此外從地瓜粥、來自陽明山多種口味的小饅頭到玉子燒、薑汁豚肉燒、鮭魚味噌燒，是一場台式到日式的美味對話，還有吧檯上的日式小缽區也是精彩小品，像是明太子冷豆腐、醃漬紫蘇梅、柚子漬大根等，酸香鹹鮮各有特色。

▲賣相及品質都很棒的「小農鮮蔬吧」。

▲日式小缽區口味多元與精緻。

▲在明亮空間享用豐盛早餐，讓一天有個愉悅的開始。

午、晚餐菜單則分成套餐、壽喜燒放題和單點三種，包括以鹿兒島A5和牛沙朗、美國頂級肋眼與無骨牛小排、西班牙松阪豬及臺灣雪花豬為主菜的涮涮鍋及壽喜燒套餐（每人NT$980元起），若喜愛海鮮，另有特選活波士頓螯龍蝦海鮮盛合與時令海鮮涮涮鍋可供選擇。推薦壽喜燒放題（每人NT$1,080元起），提供美國頂級下肩胛肉、澳洲頂級下肩胛肉、丹麥雪花豬肉三種肉品無限量吃到飽，餐點皆附贈季節蔬菜盤與食事，食事提供白飯或讚歧烏龍麵選擇。而早餐供應的小農蔬食吧在午、晚餐時段則搖身變為和風滿滿的鮮食吧，每人以NT$180元加購，即可無限享用！不僅有多樣陽明山在地蔬食，還有各式冷盤料理包含芥末籽醬貽貝、雞尾酒蝦、鮮魚南蠻漬、北海道男爵馬鈴薯沙拉等不定期更新的和風前菜、金桔檸檬與決明子麥茶兩款特調飲品、日式甜點與哈根達斯冰淇淋。

▲各式頂級肉品、新鮮漁獲及在地蔬果，料理品項非常多樣。

▲壽喜燒的盛器選用鋤頭造型的鑄鐵鍋，透過鋤頭的古樸外觀為用餐增加趣味性。

/ Info. /

北投晶泉丰旅
官網臉書
地址：台北市北投區泉源路19號

關鍵字：

Ean, Ean部落閣, 晶華酒店, 晶泉丰旅, 台灣, 旅遊, 旅宿, 北投

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