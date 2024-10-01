Nespresso Vertuo牛奶咖啡機登場　新品上市現折3千

▲Nespresso推出Vertuo系列Lattissima智慧牛奶咖啡機。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

膠囊咖啡品牌Nespresso近期推出Vertuo系列Lattissima智慧牛奶咖啡機，標榜可製作多種杯量的咖啡，並內建牛奶食譜功能，包括黑咖啡、拿鐵或卡布奇諾通通都可以，結合創新科技與時尚設計，為咖啡愛好者帶來全新體驗。適逢國際咖啡日來臨，Nespresso也推出咖啡機新品現折3,000元優惠。

Nespresso新推出的Vertuo Lattissima咖啡機，主打一鍵式操作和多功能設計，提供7種咖啡杯量選擇，搭配3種內建牛奶食譜模式，無論是想喝純粹的黑咖啡，還是濃郁的拿鐵或卡布奇諾，都能輕鬆製作。機器採用獨特的條碼辨識系統和高速離心力萃取技術，能自動調整最佳萃取參數。500ml大容量奶壺可製作多杯牛奶咖啡，提供璀璨白和曜石黑兩種顏色，售價16,600元。

▲Nespresso推出Vertuo系列Lattissima智慧牛奶咖啡機。（圖／品牌提供）

除了新款咖啡機，Nespresso還推出10月份應景的限定咖啡，包括南瓜香料蛋糕、薄荷糖果和暖心薑餅等三種風味，10顆裝每款售價380元。這些特色風味不僅可以單飲，還能調製成獨特的節慶特調，為秋天的咖啡時光增添趣味。

業者表示，新品上市即起至10／31推出多項優惠活動，全系列咖啡機最低僅需3,300元起，新推出的Vertuo Lattissima咖啡機則有3,000元折扣。購買咖啡膠囊任100顆膠囊，即贈價值720元的永續環保托特包；購滿150顆膠囊，再加贈價值400元的茶籽堂肖楠葉洗沐保養組；購滿180顆膠囊，再享當筆訂單現折150元優惠。

英國家電Dyson美髮產品近期也在台推出年度新色「珊瑚莓」，以草莓為靈感，延伸創造出融合了紅色、桃色和橙色的精緻粉紅色調，運用在Dyson Airstrait二合一吹風直髮器，以及Dyson Supersonic Nural吹風機，售價分別為16,600元與14,600元。