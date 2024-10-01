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極致挑逗的性感香氣！層次香材堆疊女性柔美曲線、男人陽剛腹肌

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

男女都擁有多種不同的面貌，其中，性感的穿搭最能展現出誘惑魅力，最近就有多款非常適合夜生活的香氣，帶有神秘又極致自信的質感，真的讓人沉醉。

＃JIMMY CHOO 熾愛金迷香精，60ml、售價3800元

香水。（圖／品牌提供）

「夢幻婚鞋」JIMMY CHOO向來運用高跟鞋為女性帶來夢想，同時展現出迷人體態，這次再度將焦點放在釋放內在性感的態度，推出熾愛金迷香精，充滿都市前衛質感的大膽歡愉氣氛，透過梔子花、黑莓、茉莉花、廣藿香打造黑夜中，耀眼璀璨的女性光芒，就如同金色的香水瓶身設計一樣，宣布高調張揚的自信。

＃Abercrombie & Fitch 天生無畏男性古龍水，50ml、售價2090元

香水。（圖／品牌提供）

Abercrombie & Fitch的「肌肉男香氛」從品牌上市之際，就一直風靡男性市場，宛如描繪肌肉曲線的陽剛率性，可以說是很標誌性的味道，這次全面更新包裝，以極簡的瓶身讓聞香者有更多遐想，海洋微風、感性麝香輔以檀香，依舊把男人的力量與無畏充分描寫。

＃YSL 自由不羈恣意燃花淡香精，50ml、售價5300元

香水。（圖／品牌提供）

YSL自由不羈系列總是運用香氣引領獨具個性的靈魂，這次再度新增恣意燃花淡香精，以沙漠百合為主香調，揉合了紅伶薰衣草、白色棕櫚花相互映襯，擁有奔放又蘊含多種層次的馥郁芬芳，彷彿一朵純白的沙漠百合，在琥珀色火焰的閃爍下恣意盛放，極致惹火。

關鍵字：

JIMMY CHOO, Abercrombie & Fitch, YSL, 香水, 男香, 女香

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