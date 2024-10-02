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山陀兒台北無雨偶放晴　百貨美食街爆滿「現假日人潮」

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▲山陀兒颱風北北基首日颱風假天氣穩定，百貨美食街現人潮。（圖／網友提供）

▲山陀兒颱風北北基首日颱風假天氣穩定，百貨美食街出現用餐人潮。（圖／網友提供）

記者蔡惠如／台北報導

山陀兒襲台昨晚全台22縣市宣布10/2放颱風假，今早颱風減弱為中颱，各地天氣也比預想中穩定，台北市偶有陣風無下雨，有時太陽還會露臉，許多民眾也接連外出，午餐時刻百貨美食街一位難求，呈現爆滿狀態，甚至有些店家還排隊，SOGO日本展也出現人潮採買。

▲山陀兒颱風北北基首日颱風假天氣穩定，百貨美食街現人潮。（圖／網友提供）

▲全台放颱風假，台北的百貨美食街出現用餐人潮。（圖／網友提供）

今10／2全台放颱風假，昨晚發布後台北101大樓與信義區貴婦百貨BELLAVITA均表示停業一天，其他間百貨採取觀望態度，今早天氣穩定，幾乎全台百貨都正常開店營業，也吸不少颱風假出門逛店的民眾，據業者表示，今天人潮與業績可比照假日水準。

▲山陀兒颱風北北基首日颱風假天氣穩定，百貨美食街現人潮。（圖／網友提供）

▲用餐時間的美食街如同周末。（圖／網友提供）

而台北上午未下雨，加上陽光偶爾還會露臉，加上氣溫涼爽，信義計畫區香堤大道出現散步人潮，而鄰近新光三越百貨美食街也滿滿來客，一位難求，位於東區的SOGO忠孝館美食街也爆滿，適逢舉行日本展，樓上也出現不少常客採買試吃，呈現熱鬧景象。

▲山陀兒颱風北北基首日颱風假天氣穩定，百貨美食街現人潮。（圖／網友提供）

▲山陀兒颱風北北基首日颱風假天氣穩定，百貨美食街現人潮。（圖／網友提供）

▲SOGO百貨正值日本展，不少民眾趁颱風假逛街。（圖／網友提供）

關鍵字：

山陀兒颱風, 花蓮, 台東, 屏東, 營業時間, 101, bellavita, 百貨停業, 人潮, SOGO, 新光三越

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