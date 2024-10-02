【不斷更新】10／2高雄新光三越、遠百急宣布提前5點半閉店

▲高雄大遠百防颱，宣布10／2提早閉店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

中颱山陀兒逼近，高雄現風雨逐漸變大，百貨包括新光三越、遠百與SOGO均宣佈提前至下午5點半閉店，請民眾晚上勿再前往。據悉高雄漢神兩館、高雄夢時代、義享時尚廣場、義大世界購物中心、高雄大立、大統五福店也提前至5點半結束營業。另台南南紡購物中心也宣布提前至晚上8點半打烊。

新光三越表示受山陀兒颱風影響，新光三越高雄左營店、高雄三多店與SKM Park Outlets 高雄草衙，今日10／2下午5點30分後暫停營業，其餘各分店正常營業。各店營業時間異動資訊，顧客亦可前往新光三越官網、APP與各店FB粉絲團查詢。

遠東百貨也宣布受山陀兒颱風影響，10／2高雄大遠百17:30後暫停營業，全台威秀影城營業狀況，請洽詢威秀影城官方網站、官方粉絲團。遠東SOGO表示，高雄地區因目前風雨增強，遠東SOGO高雄店今日10／2營業時間將於17:30閉店。

另位於台南的南紡購物中心也宣布，提前至晚上8點半打烊。

台南、高雄百貨提前結束營業一覽表：

台南南紡購物中心 營業至20：30



新光三越左營店 營業至17：30

新光三越三多店 營業至17：30

漢神本館 營業至17：30

漢神巨蛋 營業至17：30

高雄夢時代 營業至17：30

義享時尚廣場 營業至17：30

義大世界購物廣場 營業至17：30

大立百貨 營業至17：30

大統五福店 營業至17：30

SKM Park Outlets 高雄草衙 營業至17：30

Global Mall 環球新左營車站 正常營業

高雄大遠百 營業至17：30

SOGO高雄店 營業至17：30

MLD台鋁生活商場 營業至16：00

岡山樂購廣場 營業至17：30