山陀兒預計今登陸　逾20間百貨10／3宣布停業一天

▲山陀兒颱風路徑預估今登陸，高雄百貨商場幾乎全數停業一天。（圖／氣象署提供）

記者蔡惠如／綜合報導

山陀兒襲台牛步今（10／3）邁入全台颱風假第二天，氣象局預計約今天中午前後將登陸，而高雄、台南地區也進入警戒，上午百貨陸續發佈高雄、台南地區停業通知，包括新光三越、遠百、SOGO、漢神2館、夢時代購物中心均停業一天，請民眾不要前往。

氣象署簡任技正伍婉華指出，山陀兒颱風預計上午到中午前後登陸，登陸後強度迅速減弱，會逐漸成為熱帶性低氣壓。不過受到外圍環流跟東北季風影響，東北部、東半部、恆春半島、南部地區也是整天有雨。

而高雄百貨也紛紛宣布10／3停業通知，包括新光三越左營、新光三越三多、高雄大遠百、SOGO高雄店、漢神巨蛋、漢神百貨、環球購物中心左營店、高雄夢時代購物中心、義享時尚廣場、義大世界購物中心、skmpark outlets均暫停營業一天。

台南南紡購物中心、台南三井Outlet、新光三越台南新天地、新光三越中山店、台南大遠百成功暨公園店10／3也停業一天。

適逢新光三越周年慶首波開跑，台南中山店、高雄三多店周年慶活動將延後一日於10／4開始。其餘各店台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店今日如期開跑。

台南、高雄10／3停業百貨：

南紡購物中心 停業一天

台南三井Outlet 停業一天

新光三越台南新天地 停業一天

新光三越台南中山店 停業一天

台南大遠百 停業一天



新光三越左營店 停業一天

新光三越三多店 停業一天

漢神本館 停業一天

漢神巨蛋 停業一天

高雄夢時代 停業一天

義享時尚廣場 停業一天

義大世界購物廣場 停業一天

大立百貨 停業一天

大統五福店 停業一天

SKM Park Outlets 高雄草衙 停業一天

Global Mall 環球新左營車站 停業一天

高雄大遠百 停業一天

SOGO高雄店 停業一天

MLD台鋁生活商場 停業一天

岡山樂購廣場 停業一天

