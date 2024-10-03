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新光三越周慶首日遇颱風照開跑　全台百貨10／3營業狀況一次看

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▲2021年新光三越南西店周慶開打首日。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越南西店周慶開打首日遇颱風，取消造勢活動仍正常開店，本圖為資料照。（圖／資料照）

記者蔡惠如／綜合報導

中颱山陀兒龜速前進，今10／3全台颱風假邁入第二日，強遇新光三越首波周年慶，新光三越因應颱風來襲直接取消首日造勢活動，但強調除高雄2間停業百貨，其他4店均正常開跑，今山陀兒預計將中午登陸，北部出現大雨偶有陣風，目前已有北部百貨宣布10／3正常營業。

新光三越周年慶首波開跑，早上宣布台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店今日如期開跑，而台南中山店、高雄三多店周年慶活動，將延後一日於10／4開始。

10／3宣布營業狀況百貨：
台北 
台北101購物中心、觀景台、高空餐廳　正常營運 
BELLAVITA寶麗廣塲　停業一天 
新光三越信義新天地　正常營運
新光三越南西　正常營運
新光三越天母　正常營運
SOGO台北店　正常營運
SOGO天母店　正常營運 
遠百信義A13　正常營運 
誠品生活松菸　正常營運 
誠品生活南西　正常營運 
誠品生活西門、武昌　正常營運
微風各店　正常營運 
統一時代百貨　正常營運 
大葉高島屋　正常營運 

新北、桃園、新竹
板橋大遠百　正常營運
板橋中山　正常營運
Global Mall環球購物中心南港、板橋車站　正常營運
新店裕隆城　正常營運
宏匯廣場　 營業時間調整12：00至22：00
SOGO中壢店　正常營運
Global Mall桃園A8、林口A9、桃園A19　正常營運 
林口三井Outlet　正常營運
大江購物中心　正常營運
台茂購物中心　正常營運
華泰名品城　營業時間調整14：00至21：00

巨城購物中心　正常營運
遠百竹北　正常營運
新竹大遠百　正常營運

台中、嘉義
新光三越台中中港店　正常營運
台中大遠百　正常營運
三井台中港Outlet　正常營運
三井台中LaLaport　正常營運
廣三SOGO　正常營運
中友百貨　正常營運
新光三越嘉義垂楊店　正常營運 

台南、高雄
南紡購物中心　停業一天 
台南三井Outlet　停業一天 
新光三越台南新天地　停業一天 
新光三越台南中山店　停業一天 
台南大遠百　停業一天

新光三越左營店　停業一天 
新光三越三多店　停業一天 
漢神本館　停業一天 
漢神巨蛋　停業一天 
高雄夢時代　停業一天 
義享時尚廣場　停業一天 
義大世界購物廣場　停業一天 
大立百貨　停業一天 
大統五福店　停業一天 
SKM Park Outlets 高雄草衙　停業一天 
Global Mall環球新左營車站　停業一天 
高雄大遠百　停業一天 
SOGO高雄店　停業一天 
MLD台鋁生活商場　停業一天 
岡山樂購廣場　停業一天 

Global Mall屏東店　延後至中午12：00開店

東部 
新月廣場　正常營運
遠百花蓮　正常營運

關鍵字：

山陀兒颱風, 花蓮, 台東, 屏東, 營業時間, 101, bellavita, 百貨停業, 營業狀況

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