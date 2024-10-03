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巴黎時裝周／CHANEL春夏秀亮點！Jennie金髮火辣現身、奢華鳥籠包吸睛

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記者鮑璿安／台北報導

香奈兒（CHANEL）2025 春夏高級時裝系列回到最熟悉的巴黎大皇宮舉辦，作為創意總監Virginie Viard離開後的首場大秀，系列致敬打破枷鎖的勇敢女性們，在巴黎大皇宮正廳 (Nave) 的玻璃穹頂下磅礴展翅。秀上話題除了以金髮造型亮相的韓星Jennie之外，各種羽毛裝飾裙裝、小香風格飛行員外套、鳥籠包款，達到夢幻指數天花板。

▲▼ CHANEL。（圖／品牌提供）

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▲（依序）韓星Jennie以金髮造型亮相、日本女星小松菜奈看秀。（圖／品牌提供）

▲▼ CHANEL。（圖／品牌提供）

▲巴黎大皇宮歷經3年整修時間，再度成為香奈兒的大秀場地。（圖／品牌提供）

巴黎大皇宮歷經3年整修時間，再度成為香奈兒的大秀場地，本季以飛翔作為意象，秀場的每個結構之間彼此呼應，令人遙想起嘉柏麗香奈兒曾收到一位縫紉師送給她的小型鳥籠，正廳穹頂的核心區域如同巨型鳥籠般的空間中，編織出一場神秘、心曠神怡的夢境。看秀嘉賓韓星Jennie也給足驚喜，以搶眼的金髮新造型現身，身穿藍色針織衫搭配短褲、絲襪展現甜美火辣氣質，日本女星小松菜奈運用斜紋軟呢混搭寬鬆比例褲裝，十足的「人間香奈兒」姿態。

▲▼ CHANEL。（圖／品牌提供）

▲▼ CHANEL。（圖／品牌提供）

▲▼ CHANEL。（圖／品牌提供）

▲▼ CHANEL。（圖／品牌提供）

▲靈感來自嘉柏麗香奈兒的好友 Colette，並汲取1920年代男孩風熱潮 (garçonne)的標誌元素。（圖／品牌提供）

本季在創意總監空缺之下誕生，創意工作室運用品牌經典符碼構思新季元素，靈感來自嘉柏麗香奈兒的好友、音樂劇場藝術家及文學界代表人物 Colette，並汲取1920年代男孩風熱潮 (garçonne)的標誌元素，當時香奈兒女士酷愛穿著長度及膝的連身裙，將剪裁簡化成為一大特色，以此概念延伸到今日，嵌入同色調領帶形狀設計的套裝，粉嫩色調的斜紋軟呢套裝，譜出童趣可愛的穿著基調。

▲▼ CHANEL。（圖／品牌提供）

▲▼ CHANEL。（圖／品牌提供）

▲▼ CHANEL。（圖／品牌提供）

▲▼ CHANEL。（圖／品牌提供）

本季也致敬打破成見、勇敢發聲的女性飛行員，以有著彼得潘衣領的飛行員外套、白色衣領制服洋裝，搭配上裝飾閃片的厚底鞋，恣意擁抱女性穿衣自由。而象徵自由飛翔的羽毛裝飾貫穿大秀，多彩羽毛圖案的風衣、粗花呢裙和長褲套裝、雪紡斗篷也在走動間搖曳生姿。為紀念重返巴黎大皇宮，特別打造出黑色針織裙，將建築穹頂廓形描繪在衣著上，擁有滿滿的儀式感。本季矚目配件不少，除了標誌性的菱格紋包款以及雙色鞋之外，縮小版的鳥籠如肩背包一樣，精致度絲毫不減。

看更多2025春夏巴黎時裝周

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 2025年夏季系列是Chemena Kamali 上任之後的第二次大作，熟悉的波西米亞風格高調回歸 。（圖／品牌提供）
Chloé 2025年夏季系列是Chemena Kamali 上任之後的第二次大作，主宰品牌以直覺和樂觀精神主導的穿衣態度，布料經過日曬褪色、水洗和磨損，飄逸的素綢緞和絲紡，隨風飄盪，70年代的復古廓形加持，燈籠褲、Bubble Skirt短版泡泡裙等過去的經典元素一一重回，渲染上波希米亞風格標誌性的杏色、粉白色、淺粉紅色，勾勒華麗美好想想像。配飾更是這次的驚喜，破碎的貝殼、被海水沖刷的石頭、夏季吊飾和飾鏈點綴。除了推出鈎織和酒椰葉Bracelet手袋，也有夏季款式的Maxime厚底鞋、透明涼鞋和綁帶芭蕾平底鞋。

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE2025年春夏系列命名為「The Beauty of Paper」，將紙質材料轉化出耐穿特性。（圖／品牌提供）

ISSEY MIYAKE2025年春夏系列命名為「The Beauty of Paper」，選址於巴黎花卉公園的展館呈現，本季以紙材質為線索，這一與日常息息相關的材質，重回最原始的工藝之美。展場中使用的座椅更是由壓縮的紙張製成，體現品牌無處不在的魔法。此次的標誌性造型是以日本和紙製作的紙衣，由100%精細的大麻纖維(Hemp)製成大衣、風衣等實穿品項，變得輕薄耐用且具有防水性。水更能夠與布料靈感結合，EAU系列以透明的布料形成垂墜效果，如夢似幻的光澤感和流水相呼應。褶縐系列SHADE AND SHADED，讓紙質變得鋒利又有結構感，模特兒甚至蒙面呈現這身服裝，捎來神秘又柔和的質感；另外可搭配紙袋包出行，通過壓製面料，同時具備日常使用的耐用性。

關鍵字：

chanel, 香奈兒, 春夏系列, 巴黎大皇宮, 女性

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