誠品生活南西最大改裝40%大換血　10／9周慶開跑滿5千送700

▲誠品南西周年慶10／9開跑，邀請主張「台式生活美學」的expo SELECT邀旅居倫敦的插畫家Beryl Wu，打造全新藝術展區。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品生活南西迎來開幕以來最大規模改裝，並於10／9啟動周年慶活動。本次改裝引入多家國際知名品牌和精選生活美學商品，讓消費者能在焕然一新的空間中享受多元購物體驗。業者表示，改裝涵蓋了近70個質感品牌，約有40%的櫃位換新，結合法式小眾香氛與台式生活美學，展現誠品獨有的文化視野。

▲法國頂級小眾香水L'Artisan Parfumeur阿蒂仙「阿蒂仙之香」神秘深淵淡香精75ml，售價8,550元。

法國頂級香水品牌「L'Artisan Parfumeur阿蒂仙之香」，於南西店開設全台首家旗艦店，該品牌以大膽的調香風格聞名，推出如「冥府之路」、「黑莓繆斯」等經典款式，義大利Santa Maria Novella是歐洲最古老的藥房，也首度進駐開設體驗概念店，提供香氛與護膚專區，讓消費者能夠深入探索800年的香水工藝歷史。此外Aesop、Atelier Cologne等香氛品牌也擴大櫃位，帶來豐富的購物選擇。

▲擁800年歷史的歐洲最古老香氛藥坊Santa Maria Novella，進駐誠品生活南西。

▲傳承古典香水工藝的Atelier Cologne歐瓏全台首店進駐。

為慶祝改裝與周年慶，誠品生活南西推出多項促銷活動，從10／9起至10／22期間，全館消費滿5,000元即享700元抵用券回饋，香氛美妝類消費滿3,000元送400元抵用券。同時expo SELECT邀請插畫家Beryl Wu打造全新展區，融合插畫藝術與台灣原創品牌，帶來視覺與購物的雙重享受。現場也提供Lisscode美顏器9折、eyecandle噴霧85折等優惠品項。

▲誠品生活expo Lisscode溫冷美顏器，獨家限時9折。

▲人氣法式甜品CY.W Patisseries綜合鐵盒餅乾，特價620元。

▲甜品潮牌Creaminal攜來全台首發，「買假期霜淇淋杯」贈夸頌冰風暴甜蜜滋味；13. 誠品生活南西10月於4F、5F、5+F指定專櫃消費滿3,800元，送inooknit針織手提袋。

除了香氛與生活美學品牌，誠品生活南西也引進了一系列人氣甜點。新進駐的法式甜點CY.W Patisseries推出限時優惠，綜合鐵盒餅乾優惠價620元；Creaminal的「買假期霜淇淋杯」贈送招牌夸頌；MATCHA ONE抹茶系列甜點飲品加購5折等。

▲新光三越南西周年慶現正開跑，今年祭出超可愛瑪利歐卡友禮。（圖／業者提供）

新光三越南西周年慶也正登場中，主打百項「skm only」獨家夯品還有超級瑪利歐卡友禮，10／3起化妝品單筆滿2,000元送2,000點skm points；全館累計5,000元送5,000點skm points；名品、大家電、法雅客、 [i]Store單筆滿1萬元送5,000點skm points。首七日skm pay限定名品、大家電、法雅客、[i]Store單筆刷1萬元送1萬點skm points。

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