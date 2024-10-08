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舒華新美照曝光D+AF平價厚底靴！IU同款質感NB WRPD Runner極簡控必收

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記者鮑璿安／台北報導

韓團(G)I-DLE日前在台北小巨蛋開唱掀起旋風，而台灣成員舒華高人氣依舊，最近她出鏡鞋履品牌D+AF的代言美照全新出爐了，一次演繹了搭配膝上皮靴、綁帶靴與芭蕾風休閒鞋，打造修長美腿比例，引發話題！而New Balance 亞太區品牌大使 IU 也登上最新秋季形象照，大勢鞋款WRPD Runner結合性能和極簡廓形，成為時髦人士們關注的焦點。

▲▼ 舒華、IU 。（圖／品牌提供）

▲▼ 舒華、IU 。（圖／品牌提供）

▲▼ 舒華、IU 。（圖／品牌提供）

▲舒華為D+AF拍攝的代言美照，一次演繹了搭配膝上皮靴、綁帶靴與芭蕾風休閒鞋。（圖／品牌提供）

▲▼ 舒華、IU 。（圖／品牌提供）

▲▼ 舒華、IU 。（圖／品牌提供）

▲（依序）厚底高跟長腿瘦瘦短靴NT$1880；芭蕾風休閒鞋NT$1680。（圖／品牌提供）

品牌秋冬主軸為「GIRL CRUSH」，請到代言人舒華示範甜美率性的穿搭態度，當中熱門款式「踩雲感氣墊瘦瘦膝上靴」偏向帥氣風格，以俐落廓形搭配舒適材質，連舒華也表示很穩、很好穿；而芭蕾風休閒鞋則是加入升級版12mm SOFT FOAM液體鞋墊，鞋面上的緞帶蝴蝶結相當可愛，舒華以純白色洋裝、白色泡泡襪進行搭配，散發甜美氣息。偏好增高款式的女孩可以選擇超厚底綁帶短靴，擁有增高 9.5 公分，在舒華腳下帶來百變風格。

▲▼ 舒華、IU 。（圖／品牌提供）

▲▼ 舒華、IU 。（圖／品牌提供）

▲New Balance 亞太區品牌大使 IU 秋季形象照。（圖／品牌提供）

▲▼ 舒華、IU 。（圖／品牌提供）

▲WRPD Runner NT$4,880。（圖／品牌提供）

▲▼ 舒華、IU 。（圖／品牌提供）

▲New Balance327新色，NT$2,980。（圖／品牌提供）

秋冬時節到來，New Balance則以大勢鞋款WRPD Runner與327的夢幻緞面新色，打造城市穿搭亮點，韓星IU (李知恩)率先上腳最新WRPD Runner，靈感來自經典跑鞋打造線條分明的全掌 FuelCell 中底，流暢動感的纏繞波浪元素搭配低調針織鞋面，呈現絕美設計感，也可以像IU以工裝褲進行混搭，將視覺重點延伸到腿部。而人氣很高的327，保留機能性外觀大底，以「珠光亮面」嶄新登場。

關鍵字：

GIDLE, 舒華, 台北演唱會, 代言, 鞋履品牌

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