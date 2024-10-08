SOGO宣佈推出全新聯名卡　過卡免費停車2小時

▲SOGO與中國信託銀行合作推聯名卡今亮相。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導



遠東SOGO百貨今（10／8）宣布與中國信託聯手推出「中國信託遠東SOGO聯名卡」，主打更便利的支付選項、多項購物優惠和會員專屬權益，包括最高享有3%消費回饋，過卡最優享2小時免費停車、VIP LOUNGE使用與免費宅配等。

在國泰世華之後，SOGO聯名卡花落中國信託，推出「中國信託遠東SOGO聯名卡」，主打能同時享有中國信託、遠東SOGO和HAPPY GO的三方會員權益，提升購物體驗的便捷性。聯名卡持卡人在SOGO百貨館內消費，最高享3%的消費回饋無上限，並且回饋點數可兌換SOGO金（1點相當於1元）。指定品牌的商品可享9折優惠，超市商品則享有95折起，讓消費者在日常生活的各項消費需求中，皆能獲得實際回饋。

除了購物回饋外，聯名卡的另一亮點是免費停車與VIP LOUNGE的使用權益。持卡人每年可享有全台SOGO店內最多6次的VIP LOUNGE使用機會，並提供最高免費4小時的停車服務，（包括過卡與消費折抵），適合在百貨公司內長時間購物或用餐的顧客。另提供單筆消費滿1000元時，每年享有一次全台免費宅配服務。

針對聯名卡新戶，也提供最高可獲500元SOGO電子商品券的申辦禮，以及額外100元即享券的數位加碼禮。業者強調，申辦流程也相當便捷，透過線上申辦系統，消費者可以快速核卡並綁定SOGO APP，立刻享受消費優惠。

相比以往的聯名卡，「中國信託遠東SOGO聯名卡」在權益上有顯著提升。過去的聯名卡通常針對特定商品或品牌提供較小範圍的折扣，而此次新卡不僅涵蓋更多品牌，還有更多樣的優惠回饋，以及無上限的消費回饋和VIP服務。

SOGO去年6月對外宣布，使用達20年的國泰世華SOGO聯名卡服務從8／16起終止，因該聯名卡為前任經營者與國泰世華銀行簽訂，當時並未載明合約效期，國泰世華銀行主張為永遠無法終止的萬年合約，該情況與市面聯名卡的運作常理相違提付仲裁，經中華民國仲裁協會仲裁庭認定雙方合約有終止權，終止時估計該卡擁有60萬發卡量。