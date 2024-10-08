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傳奇球星狼王賈奈特來台現身東區！T恤「四字超親切」搶逛NBA旗艦店

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記者鮑璿安／台北報導

NBA傳奇球星「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）今（8日）出席NBA FLAGSHIP STORE TAIPEI開幕活動，他身穿「台北東區」 T恤現身與粉絲們近距離分享他的籃球故事，更示範「招牌怒吼」相當親切，現場也有許多球迷守候只為見偶像一面。

▲▼ NBA STORE開幕記者會，傳奇球星Kevin Garnett球迷見面會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ NBA STORE開幕記者會，傳奇球星Kevin Garnett球迷見面會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ NBA STORE開幕記者會，傳奇球星Kevin Garnett球迷見面會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲賈奈特親自來台站台NBA Store實體旗艦店。（圖／記者黃克翔攝）

賈奈特親自來台站台NBA Store實體旗艦店，熱情與球迷打招呼，在現場更與安康國中籃球隊的小球員們一同玩投籃機，大秀精彩球技。全台唯一NBA Store實體旗艦店座落台北東區街頭，占地2層樓、近150坪的全新獨棟門市，提供最齊全完整的NBA周邊商品，特別在開幕期間帶來商品訂製服務、期間限定台北東區系列服飾與潮流系列新品。為迎接Kevin Garnett光臨，攜手運動品牌Mitchell & Ness同步推出三款賈奈特復古短袖上衣系列，採用球星剪影印刷呈現，致敬傳奇狼王，細節處還展現賈奈特於2020年入主NBA名人堂之標誌；賽爾提克隊款則特別融合球星簽名字樣印刷設計。

▲▼nba 。（圖／品牌提供）

▲▼nba 。（圖／品牌提供）

▲▼nba 。（圖／品牌提供）

▲全台唯一NBA Store實體旗艦店座落台北東區街頭，占地2層樓、近150坪的全新獨棟門市 。（圖／品牌提供）

▲▼nba 。（圖／品牌提供）

▲2000 Team USA Legend Collage Tee Kevin Garnett 黑 $1,880 。（圖／品牌提供）

▲▼nba 。（圖／品牌提供）

▲▼nba 。（圖／品牌提供）

▲融合台北在地文化元素，NBA Store推出期間限定「台北東區」系列服飾。（圖／品牌提供）

限定台北東區系列更結合在地文化，以球衣透氣布料拼貼成「台北東區」、「TAIPEI」的期間限定T-Shirt，巧妙融入珍珠奶茶、摩托車、茄芷袋等趣味插畫圖案。NBA Store也攜手擁有超過100 年復刻球衣歷史的Mitchell & Ness推出「TAIPEI CITY」雙標籤球衣，結合復古風格設計與店面經緯度字樣，相當具有收藏價值。

▲NIKE x NIGO。（圖／品牌提供）

▲NIKE x NIGO。（圖／品牌提供）

▲NIKE x NIGO。（圖／品牌提供）

▲Nike與 Nigo 首次合作推出獨家 Air Force III 及服飾系列。（圖／品牌提供）

同時，Nike與 Nigo 首次合作推出獨家 Air Force III 及服飾系列，Nigo提到：「 Nike確實有很多經典作品，AF3 就是其中的滄海遺珠，我記得當時我非常喜歡。我希望透過這次與Nike一起推出的首款聯名系列，讓大家重新感受它的輝煌。」他借助 Air Force III 粗獷大膽的輪廓，利用異材質天然皮革、麂皮和布料重塑而成，滿滿的卡通基調，搭配原版 AF3 同款中底泡棉和橡膠外底；鞋舌與鞋跟的圖案互相呼應，一個向初代球鞋致敬，另一個向 Nigo 帶來的文化影響致敬。連訂製款鞋盒也充滿細節，以強烈的未來感繪製，並附贈了專屬刺繡布章和徽章，相當值得收藏。

關鍵字：

NBA, 賈奈特, 台北東區, NBAStore, 籃球

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