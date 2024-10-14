入秋粉色單品盤點！蝴蝶結包、芭蕾舞鞋造型技巧一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

要穿出屬於自己的粉色風格，在單品的選擇邏輯上不妨跳脫框架，選擇一件具有中性氛圍的開領襯衫混搭印花長裙，有著優雅氣質的芭蕾舞鞋搭配白長襪則能為下身帶來層次，配件上可以選擇具有獨特細節的手袋與絲巾，讓整體造型更完整！

具有光澤感的亮面外型，精緻的蝴蝶結造型搭配標誌性的細節與皮穿練設計，無論搭配正式還是休閒感造型都能營造高級的摩登風範，成為眾人焦點！

▲Chanel粉色蝴蝶結造型皮穿鍊肩背包，NT$164,300。

絲巾之於整體造型常有畫龍點睛的功用，經典的變形蟲印花能聚焦眾人目光，搭配優雅不羈的民族風格也相當適合。

▲Hermès粉色印花絲巾。

開領襯衫無論男女都是近年趨勢的搭配好幫手，古巴領設計搭配細鍊能為造型增添細節，入秋之後穿上西裝外套或皮衣更是經典不會退流行的風格選擇。

▲Sandro粉色貓咪短袖襯衫，NT$8,590 。

印花設計總是帶給人們耳目一新的感受，其中細看印花更會發覺小驚喜，建議穿著印花單品時可以將印花作為重點，其他單品為素色襯托，讓視覺更和諧。

▲Maje粉色印花長裙。

2025春夏時裝周甫落幕，芭蕾舞風格不用多說，本季肯定持續延燒！鞋櫃中肯定要來雙優雅耐看的芭蕾舞鞋，浪漫粉色調會是不錯的選擇。

▲Miu Miu粉色皮革芭蕾舞平底鞋，NT$39,500。

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