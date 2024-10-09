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李宰旭抵台今傍晚現身台北101！機場帥照曝光拎Saint Laurent包像走秀

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記者鮑璿安／台北報導

演出韓劇《篡位》、《還魂》的男星李宰旭抵達台灣了！為出席今9日傍晚Saint Laurent在台北101旗艦店的開幕活動，他昨日從南韓仁川機場出發，一身帥氣的黑色休閒裝扮，戴起眼鏡帥度逼人，也讓人期待他今晚登場的全新造型。

▲韓星李宰旭全套Saint Laurent機場穿搭帥氣出發。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲韓星李宰旭全套Saint Laurent機場穿搭帥氣出發。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲韓星李宰旭全套Saint Laurent機場穿搭帥氣出發。（圖／品牌提供）

李宰旭昨日抵達桃園機場，機場時尚方面也非常有看點，身著Saint Laurent緞面TEDDY外套，非常適合微微轉涼的氣候，休閒中不失正式感，搭配上仿舊黑色寬鬆剪裁牛仔褲，全黑造型格外帥氣。手提品牌重點包款Y系列托特包，在旅行中展現時髦感，最後腳踩WYATT滑面皮革切爾西靴，一舉一動魅力破表。

李宰旭此次來台任務是站台Saint Laurent台北101旗艦店的開幕活動，今傍晚大約五點左右開始活動，除了李宰旭現身之外，台灣藝人林宥嘉、宋柏緯、婁峻碩、施柏宇、彭千祐、林映唯、林奕嵐、詹子萱也會帶領大家逛店，值得期待。

▲▼FENDI Diamond Towers 精品店 開幕酒會，Rain 鄭智薰。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼FENDI Diamond Towers 精品店 開幕酒會，Rain 鄭智薰。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼FENDI Diamond Towers 精品店 開幕酒會，Rain 鄭智薰。（圖／記者周宸亘攝）

▲Rain鄭智薰。（圖／記者周宸亘攝）

日前來台的韓星Rain為出席FENDI在台北新光三越Diamond Towers的全新女裝精品店開幕活動，他身穿FENDI羊絨開襟衫搭配水晶造型別針，以深V剪裁露出姣好身材，手拎小牛皮Peekaboo Soft包款，展現時髦氣息。Rain一現身就引發粉絲尖叫聲，也與女星謝欣穎、蔡詩芸留下同框合照，過程中仍展現滿滿親和力，與現場粉絲握手互動。

▲▼FENDI Diamond Towers 精品店 開幕酒會，Nikki 謝欣穎，Rain 鄭智薰，Dizzy Dizzo 蔡詩芸。（圖／記者周宸亘攝）

▲（左起）謝欣穎、Rain、Dizzy Dizzo蔡詩芸。（圖／記者周宸亘攝）

關鍵字：

李宰旭, 台北101, SaintLaurent, 開幕活動, 韓劇

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