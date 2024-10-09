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LinLi Boutique婚紗趨勢公開！巨大蝴蝶結超夢幻、手工花禮服耗時4個月

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記者鮑璿安／台北報導

婚紗品牌LinLi Boutique為新人打造夢幻奢華的禮服，最新系列主題為「The moment」，以禮物為設計靈感，搶先揭曉本季的流行趨勢，曝光了耗時4個月以手工打造白色A-Line禮服，而立體蝴蝶結、花瓣也一一綻放其中，像是穿上一套精美的禮物。

▲▼ LinLi Boutique婚紗趨勢公開 。（圖／品牌提供）

▲當中耗時最久的「Bliss幸福」動用10個人、耗時4個月才完成 。（圖／品牌提供）

▲▼ LinLi Boutique婚紗趨勢公開 。（圖／品牌提供）

▲「Joy 喜悅」為本季新色薄荷綠色，胸前霧感超大蝴蝶結與手縫亮片網紗為最大特色 。（圖／品牌提供）

▲▼ LinLi Boutique婚紗趨勢公開 。（圖／品牌提供）

▲深V性感領型的「Charm 魅力」使用透感網紗，搭配誇張的手工荷葉披肩配件 。（圖／品牌提供）

The moment系列共有10套禮服，LinLi Boutique的創辦人林莉本季將蝴蝶結、緞帶等象徵幸福的元素與婚紗禮服進行結合，色調上除了純淨優雅的白色之外，更帶來了薄荷綠和漸層橘這類更加活潑的選擇。當中耗時最久的「Bliss幸福」動用10個人、耗時4個月才完成，看點在於透感網紗的白色A-Line禮服，立體手工花與藤蔓都是手工運用億萬顆的細小玻璃珠縫製，傳遞出璀璨奪目的視覺效果。

▲▼ LinLi Boutique婚紗趨勢公開 。（圖／品牌提供）

▲「Peace 平靜」利用4色烏干紗荷葉打造出流行漸層沙漠橘，領口卡肩的立體花朵為一大亮點 。（圖／品牌提供）

▲▼ LinLi Boutique婚紗趨勢公開 。（圖／品牌提供）

▲「Grace 優雅」為本季唯一的直身裙型，立體荷葉花製造動感視覺效果 。（圖／品牌提供）

由於A Line剪裁婚紗是不少新人偏好的款式，林莉這次特別打造更多樣式，像是前後深V的「Charm 魅力」、綴滿霧感亮片的「Joy 喜悅」採用立體蝴蝶結點綴；「Dream 夢想」上身採用進口蕾絲面料，手工縫上大小排列的手染珍珠，下身運用烏干紗壓摺，呈現花瓣綻放的感覺。而「Grace 優雅」則是為本季唯一的直身裙型，適合愛好俐落風格的新人，以立體荷葉花製造動感，都為婚紗增添夢幻選擇。

關鍵字：

禮服, 婚紗, 林莉, LinLi Boutique

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