預防感冒正好！營養師：「20種紫色食物」幫助增加身體免疫力

▲紫色高麗菜能降低身體發炎反應。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

進入秋季，天氣開始微涼，早晚溫差讓人容易感冒，營養師程涵宇就在臉書分享，這個時候很適合吃「紫色食物」增加身體免疫力，紫色食物含有豐富抗氧化花青素及多種多酚及抗氧化物質，還能幫助減重，營養師盤點20種紫色食物，趕快加進你的菜單中吧！

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

#紫高麗菜

紫高麗菜含有抗氧化花青素，能降低身體發炎反應，其中膳食纖維促進腸道蠕動並能增加飽足感。

#茄子

茄子中的酚類化合物，如葉綠素和鞣花酸，有助於減少慢性發炎。而且茄子是連皮吃能夠吃到豐富膳食纖維，纖維更是高麗菜的2.4倍。

#紫地瓜

紫地瓜中的花青素能降低發炎指數像是TNF-α 和IL-6。減重時作為澱粉來源也很棒。

#紫葡萄

葡萄建議要連皮吃，含有白藜蘆醇，有助於減少心血管相關的發炎反應，護心效果佳。

#黑莓

黑莓中的花青素和多酚能抑制自由基的傷害，減少發炎。黑莓的膳食纖維也能增加飽足感。

#藍莓

藍莓中的豐富的花青素，幫助降低體內發炎反應，同時改善胰島素敏感性，並協助脂肪代謝。

#紫色胡蘿蔔

有看過紫色胡蘿蔔嗎？富含花青素及類胡蘿蔔素，能對抗氧化壓力並減少發炎反應。

#紫花椰菜

紫花椰菜的抗氧化物硫配糖體具有抗發炎特性，同時富含纖維，能增加飽足感並減少熱量攝取。

#李子

李子中的多酚能減少體內氧化壓力，降低慢性發炎風險。

#紫洋蔥

超市中常見的紫洋蔥，內含槲皮素，降低發炎反應。

#紫玉米

紫玉米中的花青素能減少發炎反應，豐富膳食纖維對於腸道健康也有幫助，並且減少身體脂肪堆積。

#紫米

紫米含有具抗氧化能力的花青素，同時含有豐富的礦物質及維生素B群等，但要注意紫米烹煮後質地較有黏性，且易消化不完全，適量吃最好。

#黑米

黑米富含花青素及膳食纖維，幫助身體抗發炎。

#桑椹

桑椹中的多酚和花青素能有效抗發炎。

#紫蘇葉

紫蘇葉有濃郁的氣味，煮成的紫蘇汁，也可以拿來醃製梅子，含有黃酮類、三萜類化合物、酚類等抗氧化物質提升保護力。

#黑枸杞

黑枸杞比起常見的紅色枸杞含有更多的鐵、鈣、鎂、鋅，富含的花青素幫助抗發炎保護神經系統健康。黑枸杞中的多酚有助於減少脂肪生成。

#薰衣草

薰衣草含有酚酸和黃酮類化合物，幫助舒緩情緒並且也能幫助抗氧化，以及幫助消化。

#紫色無花果

紫色無花果富含多酚，能減少身體慢性發炎並增加免疫力。同時低熱量和高纖維助於體重控制。

#紫皮馬鈴薯

富含的花青素能減少發炎因子，對腸道和心血管健康都非常棒，建議可以用來取代精製澱粉，高纖且能增加飽足感。

#橄欖

紫色橄欖也含有多酚、單元不飽和脂肪和抗氧化劑，有助心臟健康、抗發炎及減重。