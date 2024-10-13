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《媽媽朋友的兒子》最強閨蜜金智恩太圈粉！看完「私服穿搭」更愛她

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文／美人圈

韓劇《媽媽朋友的兒子》除了女主角庭沼玟（庭沼珉）討論度攀升外，許多劇迷都深深被飾演裵石榴閨蜜「鄭元音」一角的金智恩圈粉！作為最強閨蜜，金智恩不僅在劇中人設超討喜，與甜美長相極反差的女漢子爽朗性格更是在第一集就直接勾走「姜淡浩」的心。

▲金智恩 。（圖／翻攝自IG）

▲金智恩在《媽媽朋友的兒子》飾演鄭元音一角。（圖／IG@tvn_drama）

其實褪去《媽媽朋友的兒子》中的119救援隊制服，金智恩的私服穿搭也很出彩，且風格相當多變，本篇也搶先帶你看金智恩幾個印象深刻的LOOK，想不深陷在她強大魅力都難呀！

▲金智恩 。（圖／翻攝自IG）

▲金智恩飾演庭沼珉閨蜜。（圖／IG@kj_ieun、IG@tvn_drama）

▲金智恩 。（圖／翻攝自IG）

▲金智恩。（圖／IG@kj_ieun，下同）

《媽媽朋友的兒子》金智恩私服穿搭

Geek Chic書呆子風

今年時尚圈最火的Geek Chic書呆子風金智恩也跟上了，其中無框或金絲眼鏡絕對是穿搭的一大亮點，也是最能把知性又old school氣質還原！除此之外，合身剪裁的針織單品也是首要條件，像金智恩上身的Thom Browne針織外套配上領帶以及內搭襯衫就很有學院風的氣息，同時搭配修飾寬臀的百褶裙和樂福鞋，減齡效果Up。

▲金智恩 。（圖／翻攝自IG）

▲金智恩 。（圖／翻攝自IG）

甜系少女風

金智恩除了演員身份外，過去也曾出任《人氣歌謠》的MC！當時便嘗試過許多少女感十足的LOOK，最常見就是高飽和的亮色系成套套裝，或是小香風套裝配上浪漫紗裙，整個人甜度超標，想不心動都難。

▲金智恩 。（圖／翻攝自IG）

愛豆女團風

金智恩私下很勇於嘗試各種風格，其中妝感及服裝都很強烈的愛豆女團風她也駕馭得很好！女團風特徵就是「酷中帶甜」，不走柔弱路線、強調女孩兒的帥氣感，同時色系上會選擇比較亮眼的配色，並且著重眼妝妝效。此外，若隱若現的露出腰部曲線也是很標誌性特色，短T、Crop top到緊身背心都能夠明顯強調出螞蟻腰，絕對是必備。

▲金智恩 。（圖／翻攝自IG）

運動休閒風

金智恩私下最愛風格還是屬小男孩感的運動休閒風！舒服又寬鬆的衛衣或大學T配上基本牛仔褲、工裝褲，帶出中性魅力，不論是穿上球鞋，還是Crocs洞洞鞋都是金智恩的日常標配。

▲金智恩 。（圖／翻攝自IG）

性感成熟風

金智恩私下也經常出席大大小小的頒獎典禮，這時候她便會以女人味造型驚豔全場！露肩設計是性感穿搭的關鍵元素之一，金智恩就很喜歡選擇一字領剪裁的合身洋裝，讓鎖骨與肩部成為焦點，展現優雅與性感。

▲金智恩 。（圖／翻攝自IG）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 韓劇, 媽媽朋友的兒子, 金智恩, 穿搭

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