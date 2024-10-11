全智賢成LV大使！穿深V洋裝宣告　手上的包包很巧妙

記者林明瑋／台北報導

今年7月BLACKPINK成員Lisa成為LOUIS VUITTON品牌大使，現在又多一名韓星成為她的同事，LV宣布全智賢加入品牌大使行列，並發布了多張照片，穿著洋裝的造型，巧妙以包包遮擋了深V剪裁，但不減氣勢。在此之前全智賢是BURBERRY代言人，如今場景從倫敦轉換到巴黎，未來巴黎時裝周應該會見到她的身影。

▲全智賢成為LV品牌大使，身穿2025早春系列深V洋裝，但以包包遮住領口。（圖／品牌提供，以下同）

今年42歲的全智賢，從15歲開始成為雜誌模特兒，資歷相當豐富，2001年憑藉《我的野蠻女友》爆紅，2014年《來自星星的你》又攀高峰，千頌伊的各式造型為人津津樂道，後來的《藍色海洋的傳說》同樣大受歡迎，劇中穿搭行頭也很有話題。拍戲造型搶眼，戲外她也很有自己的風格，一路走來代言的商品從保養、運動服裝到精品一網打盡，顯見受歡迎程度，LV表示：「她能夠完美地融合力量與優雅，無論是在角色還是風格上，都與女裝創意總監Nicolas Ghesquière的理念不謀而合。」

▲全智賢穿LV 2025早春系列褲裝，相當帥氣。

全智賢在LV發布的官方照中，穿著2025早春系列服裝，深V洋裝有著誇張肩線，俐落而搶眼，另一套黑白褲裝著墨在寬大的袖口，她也以不同的包款搭配兩套服裝，展現屬於她的LV風情。

▲Lisa是LV品牌大使，日前出席LV在巴黎時裝周舉辦的2025春夏女裝秀。