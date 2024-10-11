fb ig video ETtoday search mobile

全智賢成LV大使！穿深V洋裝宣告　手上的包包很巧妙

>

記者林明瑋／台北報導

今年7月BLACKPINK成員Lisa成為LOUIS VUITTON品牌大使，現在又多一名韓星成為她的同事，LV宣布全智賢加入品牌大使行列，並發布了多張照片，穿著洋裝的造型，巧妙以包包遮擋了深V剪裁，但不減氣勢。在此之前全智賢是BURBERRY代言人，如今場景從倫敦轉換到巴黎，未來巴黎時裝周應該會見到她的身影。

▲全智賢LV。（圖／品牌提供）

▲全智賢成為LV品牌大使，身穿2025早春系列深V洋裝，但以包包遮住領口。（圖／品牌提供，以下同）

今年42歲的全智賢，從15歲開始成為雜誌模特兒，資歷相當豐富，2001年憑藉《我的野蠻女友》爆紅，2014年《來自星星的你》又攀高峰，千頌伊的各式造型為人津津樂道，後來的《藍色海洋的傳說》同樣大受歡迎，劇中穿搭行頭也很有話題。拍戲造型搶眼，戲外她也很有自己的風格，一路走來代言的商品從保養、運動服裝到精品一網打盡，顯見受歡迎程度，LV表示：「她能夠完美地融合力量與優雅，無論是在角色還是風格上，都與女裝創意總監Nicolas Ghesquière的理念不謀而合。」

▲全智賢LV。（圖／品牌提供）

▲全智賢LV。（圖／品牌提供）

▲全智賢穿LV 2025早春系列褲裝，相當帥氣。

全智賢在LV發布的官方照中，穿著2025早春系列服裝，深V洋裝有著誇張肩線，俐落而搶眼，另一套黑白褲裝著墨在寬大的袖口，她也以不同的包款搭配兩套服裝，展現屬於她的LV風情。

▲全智賢LV。（圖／品牌提供）

▲Lisa是LV品牌大使，日前出席LV在巴黎時裝周舉辦的2025春夏女裝秀。

►宋慧喬米蘭美照曝光！拎愛用包款Peekaboo Soft　棒棒糖掛飾洩少女心

►Lisa全套LV皮衣又帥又辣　新歌甜美粉紅造型遭疑示愛富二代

關鍵字：

LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, 全智賢

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

UNIQLO首降價牛仔褲、防風外套換季熱銷！「台灣限定」火龍果T恤超Q

UNIQLO首降價牛仔褲、防風外套換季熱銷！「台灣限定」火龍果T恤超Q

第一眼聯想到什麼？日網心測一張圖看出「你有多在意他人想法」

第一眼聯想到什麼？日網心測一張圖看出「你有多在意他人想法」

台北101國慶光雕「超大杯珍奶」　賈永婕：全世界一起舉杯，祝台灣生日快樂

台北101國慶光雕「超大杯珍奶」　賈永婕：全世界一起舉杯，祝台灣生日快樂

外表老實「內心超渣」星座男Top 3 ！第一名最會偽裝根本是中央空調 小資女孩晉升時尚圈必備！爆紅NB「蛋殼鞋」WRPD Runner與超仙新款327讓你回頭率UPUP 鬼塚虎75周年復古「虎爪鞋」極簡6色超燒！CROCS全新Echo潮流拖一次看 Dior全新後背包Jisoo愛用中！籐格紋包身、絕美色選實搭耐看Haerin也背 凱特王妃結束化療首露面　活潑秋裝上身甩罹癌陰霾 無印良品「空氣沙發」台灣準備開賣　懶人「膝上桌」用過會上癮 不只梁朝偉愛千元G-SHOCK　劉嘉玲也戴經典方錶爬山

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面