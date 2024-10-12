營養師曝「色胺酸食物含量排行榜」　幫你補充快樂能量

▲花豆每100克含有659mg的色胺酸，位居排行榜第一。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

想要擁有好心情，進而擁有優質睡眠，營養師高敏敏建議補充色胺酸，也就是人體必需胺基酸的一種，但由於人體無法自行合成，需要由食物當中攝取，一起來了解色胺酸食物含量排行榜，吃對食物幫你補充快樂能量。

►色胺酸食物排行榜（每100克之色胺酸含量）

1.花豆（大紅豆） 659mg

2.小魚干 540mg

3.黃豆 532mg

4.黑豆 466mg

5.白帶魚 403 mg

6.亞麻仁籽 403 mg

7.鮭魚（紅肉）391 mg

8.芝麻(熟) 335 mg

9.小麥胚芽 321 mg

10.五香豆干 286 mg

11.雞胸肉 272mg

12.豬小里肌 258 mg

13.沙朗牛排 253 mg

14.鯛魚片 207 mg

15.南瓜子 203 mg

16.羊肉 199 mg

17.章魚 186 mg

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

►色胺酸好處一次看

#改善睡眠品質

色胺酸是合成褪黑激素的重要物質，而褪黑激素 就是幫助調節睡眠、維持正常作息的關鍵。

#幫助心情愉悅



色胺酸也是合成血清素的關鍵物質，血清素有調節情緒、改善壓力的功能 。

#提升精神

有充足睡眠、好心情，精神自然會好，同時也可以讓情緒穩定，使白天工作更有效率。

營養師高敏敏最後也補充，因為色胺酸人體無法自行合成，因此需要從食物當中攝取，建議生活壓力大、易失眠、淺眠、容易緊張的人，更要適時的在飲食中加入富含色胺酸的食材。