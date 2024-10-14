新海誠《秒速五公分》最感人的動畫電影　帶你體驗愛情最真實的一面

文／own 一個人生活

「據說櫻花飄落的速度，是每秒五公分。」

櫻雪紛飛，平交道旁的兩人回頭之時，列車駛過。相信許多人都曾在某個地方看過這段動畫，而這正是2007年由新海誠執導的日本愛情電影《秒速五公分》中的經典橋段，電影在情感上的描繪極其深刻，且以「櫻花抄」、「太空人」、「秒速五公分」三個不同時期的篇章呈現人物心境，沒有誇張的起伏，沒有突來的轉折，平淡訴說著美好愛情的另一面。

日本愛情電影推薦《秒速五公分》劇情大綱

日本愛情電影推薦《秒速五公分》篇章一 「櫻花抄」



▲日本動畫《秒速五公分》。（圖／電影劇照，下同）

「抄」在日文有許多意思，這裡指的是與櫻花有關的故事。男孩遠野貴樹與童年玩伴篠原明里在小學畢業後即因搬遷而分離，無緣上同一所初中，感情深摯的兩人透過往返信件維繫彼此。某日，貴樹告知明里自己必須隨著家人搬遷至鹿兒島，遙遠的距離可能使得彼此再也無法見面，於是兩人便相約最後一次見面。

那日漫天飛雪，列車連連因大雪而誤點，在那個手機尚不普及的年代，即使已經過了約定的時間，仍無法告知對方的心情，在男孩的心裡醞釀著，逐漸壯大。好不容易到了女孩所在的車站，只看到在等候區睡著的女孩一個人。

女孩帶著男孩到了她家附近的一棵櫻花樹下，彼時，就好似時間停止了一般，在兩人的心中種下了種子，直至道別的那一刻，也不知是否能夠真的結果。

「不知為什麼，從信中聯想到的妳，總是孤零零一個人。」

日本愛情電影推薦《秒速五公分》篇章二「太空人」



時間來到了高中，即將畢業的貴樹，被女孩澄田花苗暗戀著。從初中遇見轉學至班上的貴樹那天起，女孩便喜歡上了對方。總是偷偷地等著對方放學，再與對方一起騎車回家，只要能夠和對方在一起就好，一直到高中填寫畢業志願時，女孩仍遲遲無法做出決定，心情早已被無法抗拒的情感左右，無論做什麼事都被對方給牽動著。好不容易鼓起勇氣要告白的那天，卻發現即使與男孩在一起，男孩的視線也不在自己身上，而是背後那個非常遙遠的存在。

「他很溫柔，有時候，這份溫柔會讓我想流淚。」

日本愛情電影推薦《秒速五公分》篇章三「秒速五公分」



與交往三年的女友分手，長大成人的貴樹辭掉了工作，回到女孩曾在的城市。那裡早已物事人飛，唯一不變的便是櫻花依舊飄落著。

走過平交道，與自己擦肩而過的是誰呢？正當貴樹回頭的那一刻，他看見對方似乎也回了頭，但還未看到對方的面容，列車便駛過，把幾十年來的思念也一起帶走。隨著列車離去，徒留的，是空蕩的眼前。

最後一章的篇幅甚短，卻是整部電影的核心。難逃命運的擺弄，兩人究竟該懷抱著什麼樣的心情去過接下來的人生，我想從初中道別的那天起，就注定是道無解的題目。

「如果這時候回了頭，我相信她一定也會回頭。」

日本愛情電影推薦《秒速五公分》觀後心得

作為新海誠的第三部商業大作，《秒速五公分》絕對可以說是最廣為人知的日本愛情電影。捨棄前兩部電影的科幻色彩，這部單純卻又深印人心的劇情手法，讓愛情令人憂傷的那面得以被呈現。如果你想找的是一部清純甜美的愛情電影，這部可能沒有想像中美好，但無庸置疑的是，《秒速五公分》所描繪的故事，實實在在地存在於這個世界的每個角落。

愛情捉摸不了的個性，為我們留下許多故事，而一段故事沒有結果，是因為我們在愛情中終究只關乎自己？還是我們其實不夠了解自己？或許在找尋生命中的另一人之前，可以先練習，好好地一個人生活。

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