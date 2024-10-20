獨處書單《孤獨》　讓我們一起從自卑與孤獨中解放

圖文／own 一個人生活

歐洲漫畫詩人，克里斯多福．夏布特以最細膩的圖像取代文字，呈現孤獨最真實的面貌以及「他」渴望追求遼闊天地的內心。

《孤獨》一書 故事介紹

昏暗的燈塔

《孤獨》一書講述一位畸形怪人從小被父母禁閉在浩瀚大海中的一座燈塔之中，成為汪洋中渺小的一粒米粟。一本字典、一個人的想像力，是他認識世界的唯一方式，更是唯一的連結。

他，沒有名字，一出生就因為畸形的緣故被藏於燈塔中與世隔絕。燈塔裡一片漆黑、悄然，唯一的亮光就是書桌上的那盞老舊檯燈以及從窗戶中照射進來的微弱光線。周圍的墨團包覆著他，遮蓋住他的視線，雖然住在燈塔，但他卻不像燈塔般替人指引方向，只能被動困於塔內，剩下的僅是伴隨黑暗的孤獨。

字典與想像力

一本最簡單的字典，透過他天馬行空的想像力，編織成一幕幕的畫面，串聯起他與外界的接觸。

他看著字典上有關怪物、畸形、孤獨、監獄的各種負面單詞，注視著鏡中的自己，無助、悲傷、孤單，都讓他獨自蜷縮一角，黯然哭泣，他始終是不被人們承認的存在，始終是孤獨一人。

一位水手，凝望遠處高聳卻顯寂寥的燈塔，似乎讀懂他的孤獨，一封信開啟兩人的連結，水手準備好帶他航向大海，享受最自由的空氣、感受最絢爛的陽光。

監獄與囚犯

「它不會帶我們到任何地方，它永遠不會靠岸，『乘著燈塔』，我們永遠不可能在任何港口停靠。」——他

對他來說，燈塔就像一座監獄，而他就是被判了無期徒刑的囚犯，沒有逃離的機會。定期替他運送物資的水手總向船長打聽他的故事，然而船長卻破口大罵，不讓水手談及關於他的一切，只因為他從出生就有著畸形的容貌。船長認為他不能見到任何人，避免嚇到大家，但其實只是船長害怕受到傷害罷了。

欲加之罪束縛著他，越顯卑微、可憐。

解救與救贖

「有什麼能讓你開心嗎？」——來自水手信中的一句話。

曾經被關在監牢中的水手，明白被囚於一處的孤單與苦悶，水手想成為黑暗中的一道光，照亮他的四周，幫助他走出如惡夢般的燈塔，迎向開闊斑斕的世界。

「世界的樣貌。」——來自他的回信。

水手決定將各處風情照片塞至物資箱中，滿足他的心願。注視著每張照片的他，丟棄在他身邊多年的字典，拋開了關於燈塔的一切，感受著海風的鹹味、適宜的溫度，等著那艘載著物資的船向他駛來。

最終，水手解救了他，成為他的救贖，他終於不再孤獨了。

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