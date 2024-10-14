根本「說謊專家」的三大星座！TOP 1邏輯之神又懂察言觀色難被發現

記者李薇／台北報導 圖／netflixkr IG

大多數的人都討厭說謊，但太過直率也容易傷害到彼此的感情，因此，怎麼拿捏謊言的力度相當重要，以下分享最擅長撒謊的三大星座，看看你有沒有上榜。

TOP 3：天秤座

天秤座向來在人際關係上很懂得拿捏進退，當然口才也是一極棒，只要他們不想讓對方知道的事情，絕對會用謊言哄騙到底，重點是每次說謊的方式還一副「就真的是這樣」的態度，一本正經的講出跟現實截然不同的事情，當然周邊的人想要不相信也很難，往往都會被蒙在鼓裡。

TOP 2：處女座

處女座的人不太喜歡把內心世界通通展現給別人看，即使是面對最愛的人也是如此，他們怕對方看透心裡的想法，會對自己失望，加上自己個性需要底線，所以會在這方面用一些小謊話來圓自己的缺失，但是他們極度不愛說謊，身邊的人都知道，所以當需要掩飾的時候，周圍人不太容易發現。

TOP 1：水瓶座

水瓶座擁有很好的邏輯分析能力，他們可以透過很多與人相處的小細節，獲得對方的信任，而且隨機應變的能力特別出色，一遇到障礙很快就會有別的方案，而且說謊也可以很合邏輯，不仔細推敲很難發現，加上察言觀色的能力強，只要發現對方不太相信自己，就懂得用話術、行動轉移焦點。