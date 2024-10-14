fb ig video ETtoday search mobile

郭雪芙瘦4公斤搶「金鐘紅毯第一美」　穿Repetto訂製鞋想原地轉圈

>

記者鮑璿安／台北報導

法國芭蕾精品鞋履 Repetto首次在台引進匠人工作坊，今14日邀請品牌好友郭雪芙搶先演繹Michael系列訂製鞋款，她透露自己穿上就想在原地轉圈圈，更對品牌芭蕾舞鞋愛不釋「腳」。而本周她即將以《此時此刻》搶金鐘獎最佳女主角獎，她透露目前已經瘦4公斤，為了以最完美的狀態走紅毯。

▲郭雪芙。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙此次為自己訂製一雙Michael系列鞋款，搭配20毫米黑色鞋跟。（圖／品牌提供）

郭雪芙此次為自己訂製一雙Michael系列鞋款，搭配20毫米黑色鞋跟，她更在鞋墊上選用了專屬的粉紅色字體，並刻上「Dance with Repetto 」文字，彰顯十足夢幻特質。而品牌的標誌性芭蕾舞鞋也讓她聯想到兒時曾經學過芭蕾舞，最後因為練習過程太困難而放棄，她私下也很喜歡造型可愛的芭蕾舞鞋單品，詮釋出舒服優雅的路線。

▲郭雪芙。（圖／品牌提供）

▲ Michael鞋款。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙。（圖／品牌提供）

▲Repetto L'Atelier 訂製鞋工坊面料。（圖／品牌提供）

Repetto L'Atelier 訂製鞋工坊提供9款經典鞋型，涵蓋Cendrillon、標誌性Zizi牛津鞋、高跟芭蕾舞鞋Camille 等話題款式，提供超過百款面料材質，從鞋款到鞋墊甚至是吊飾緞帶等細節隨心挑選，更能夠以個性化字母數字做搭配，讓品牌愛好者打造出獨一無二的夢幻款式。自10月14日起於台北、台中展開11天訂製鞋巡迴工作坊，鞋款直送法國全程手工製作，訂購後需等待4至6周。

▲郭雪芙。（圖／品牌提供）

▲郭雪芙。（圖／品牌提供）

▲Repetto L'Atelier 訂製鞋服務首次引進台灣，依個人風格挑選鞋款、鞋墊、吊飾及緞帶等細節，打造專屬鞋履。（圖／品牌提供）

芭蕾舞鞋控也有更多新選擇，Bally2024秋冬系列正式發表，新任創意總監 Simone Bellotti藉由本季為這百年品牌注入許多新穎細節，將此命名為「Der Wanderer」（漫遊旅人），帶領大眾進入瑞士高山探索傳奇故事，當中也融合了蘇黎世街頭經典實穿的著裝格調。Simone也將自己喜愛的龐克元素投射其中，皮革背心及 Beckett Swiss 裝飾肩背包滿布金屬飾件的雙尾人魚、乳牛、牧羊人、Bally Crest 家族徽章，還有吞食自己尾巴的銜尾蛇，酷帥狂野的同時卻又充滿童趣，BALLYRINA SWISS 裝飾平底鞋與PLUME 短靴則是品牌一柔一剛的體現。

▲▼ bally 。（圖／品牌提供）

▲皮革背心及 Beckett Swiss 裝飾肩背包滿布金屬飾件的雙尾人魚、乳牛、牧羊人、Bally Crest 家族徽章 。（圖／品牌提供）

▲▼ bally 。（圖／品牌提供）

▲▼ bally 。（圖／品牌提供）

▲BALLYRINA SWISS 裝飾平底鞋；PLUME 短靴 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

郭雪芙, Repetto, 金鐘獎

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

地上的影子是誰的？超準心測一張圖看出你的「真實性格」

地上的影子是誰的？超準心測一張圖看出你的「真實性格」

蕭敬騰曬愛妻13.33克拉巨鑽婚戒　戴7700萬Tiffany珠寶閃爆婚宴

蕭敬騰曬愛妻13.33克拉巨鑽婚戒　戴7700萬Tiffany珠寶閃爆婚宴

Jennie牙齒出現閃亮蝴蝶結　南韓小眾牌特製牙飾又酷又甜美

Jennie牙齒出現閃亮蝴蝶結　南韓小眾牌特製牙飾又酷又甜美

大巨蛋「最美地下街」國慶+職棒業績爆！韓式炸雞始祖11月登場 Jisoo私服配眼鏡宛如大學生　卡地亞三環戒戴牢牢 愛馬仕第一瓶西普調香水花10年打造　調香師：一旦愛上你會終生都愛它 蕭敬騰、Summer禮服「喜鵲刺繡」藏寓意　象徵堅定不移的愛情 入秋粉色單品盤點！蝴蝶結包、芭蕾舞鞋造型技巧一次看 根本「說謊專家」的三大星座！TOP 1邏輯之神又懂察言觀色難被發現 Summer復古婚紗「美到不思議」　林莉操辦設計瘦了5公斤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面