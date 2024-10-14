郭雪芙瘦4公斤搶「金鐘紅毯第一美」　穿Repetto訂製鞋想原地轉圈

記者鮑璿安／台北報導

法國芭蕾精品鞋履 Repetto首次在台引進匠人工作坊，今14日邀請品牌好友郭雪芙搶先演繹Michael系列訂製鞋款，她透露自己穿上就想在原地轉圈圈，更對品牌芭蕾舞鞋愛不釋「腳」。而本周她即將以《此時此刻》搶金鐘獎最佳女主角獎，她透露目前已經瘦4公斤，為了以最完美的狀態走紅毯。





▲郭雪芙此次為自己訂製一雙Michael系列鞋款，搭配20毫米黑色鞋跟。（圖／品牌提供）

郭雪芙此次為自己訂製一雙Michael系列鞋款，搭配20毫米黑色鞋跟，她更在鞋墊上選用了專屬的粉紅色字體，並刻上「Dance with Repetto 」文字，彰顯十足夢幻特質。而品牌的標誌性芭蕾舞鞋也讓她聯想到兒時曾經學過芭蕾舞，最後因為練習過程太困難而放棄，她私下也很喜歡造型可愛的芭蕾舞鞋單品，詮釋出舒服優雅的路線。

▲ Michael鞋款。（圖／品牌提供）

▲Repetto L'Atelier 訂製鞋工坊面料。（圖／品牌提供）

Repetto L'Atelier 訂製鞋工坊提供9款經典鞋型，涵蓋Cendrillon、標誌性Zizi牛津鞋、高跟芭蕾舞鞋Camille 等話題款式，提供超過百款面料材質，從鞋款到鞋墊甚至是吊飾緞帶等細節隨心挑選，更能夠以個性化字母數字做搭配，讓品牌愛好者打造出獨一無二的夢幻款式。自10月14日起於台北、台中展開11天訂製鞋巡迴工作坊，鞋款直送法國全程手工製作，訂購後需等待4至6周。

▲Repetto L'Atelier 訂製鞋服務首次引進台灣，依個人風格挑選鞋款、鞋墊、吊飾及緞帶等細節，打造專屬鞋履。（圖／品牌提供）

芭蕾舞鞋控也有更多新選擇，Bally2024秋冬系列正式發表，新任創意總監 Simone Bellotti藉由本季為這百年品牌注入許多新穎細節，將此命名為「Der Wanderer」（漫遊旅人），帶領大眾進入瑞士高山探索傳奇故事，當中也融合了蘇黎世街頭經典實穿的著裝格調。Simone也將自己喜愛的龐克元素投射其中，皮革背心及 Beckett Swiss 裝飾肩背包滿布金屬飾件的雙尾人魚、乳牛、牧羊人、Bally Crest 家族徽章，還有吞食自己尾巴的銜尾蛇，酷帥狂野的同時卻又充滿童趣，BALLYRINA SWISS 裝飾平底鞋與PLUME 短靴則是品牌一柔一剛的體現。

▲皮革背心及 Beckett Swiss 裝飾肩背包滿布金屬飾件的雙尾人魚、乳牛、牧羊人、Bally Crest 家族徽章 。（圖／品牌提供）

▲BALLYRINA SWISS 裝飾平底鞋；PLUME 短靴 。（圖／品牌提供）