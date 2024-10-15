換季正適合！「5款洗髮精」推薦　解決落髮、頭皮屑問題

記者曾怡嘉／綜合報導

正值換季導致落髮變多？頭皮乾燥發癢，頭皮屑讓人困擾？想要改善頭皮並養出健康環境，需要從洗髮開始做起，盤點5款洗髮精，看看哪款適合你。

▲VCool豐盈強健洗髮精，500ml，880元。

提煉自台灣香杉雪松醇a -Cedrol成分與維生素複合配方，溫和的清潔成分不僅適合各種髮質，還能有效去除多餘油脂與髒污，達到深層潔淨的效果，讓頭皮清爽不乾澀。

▲basiik 綠拿鐵清涼抗屑洗髮精，250ml，980元。

添加衛福部核可的2大去屑有效成分植萃養護成分，改善頭皮的壞菌叢，從根源著手，再輔以綠拿鐵植萃配方以及胡蘿蔔超級精粹，來調理頭皮的油脂分泌和增加其健康度，最後以有機橙花水、天竺葵、檸檬與雪松精油調配而成的天然香氣，改善頭臭味。

▲BIO UP 蘊活泌境強健洗髮精，500ml，1,980元。

添加「健髮黑科技」外泌體成分，專利EXO科技成分協助賦活髮根，結合高效升級版BIO UP獨家雞尾酒配方以971種美肌成分強健頭皮屏障，形成強效育髮配方，同時添加瑞士喚黑胜肽，以健康養護式調理，實現豐盈感秀髮。

▲艾瑪絲 草本胺基酸每日健康去屑洗髮精（好市多獨家限定）， 1000ml，449元。

採用地衣及葡萄柚籽萃取，溫和植萃pH5.5親膚抗屑，清爽胺基酸與癸基葡萄糖苷配方，適合每日溫和潔淨使用，經國際檢測臨床試驗證實，使用後100%淨屑有感、頭皮清爽舒適、減少頭皮屑搔癢，溫和控油淨屑無負擔，友善呵護頭皮健康。

▲歐舒丹 草本修護洗髮乳，500ml，1,520元。

溫和清潔頭皮同時修護秀髮，適合乾燥、受損或染燙髮質使用，蘊含具有專利抗斷裂功效的歐白芷精華油，有效增加頭髮結構與彈性，減少髮尾分叉和斷裂，解決受損髮問題。