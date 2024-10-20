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3款幻彩霓虹錶盤點　獨角獸色調般的漸層變化任何角度都搶眼

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BELL & ROSS推出虹彩面盤色調的BR-X5 Iridescent，為BR-X5系列帶來更繽紛的新呈現。定價NT$310,000。

▲BELL & ROSS推出虹彩面盤色調的BR-X5 Iridescent，為BR-X5系列帶來更繽紛的新呈現，定價NT$310,000。

圖文／鏡週刊

在面盤色調上做變化是滿常見的改款作法，換個顏色就有截然不同的視覺感，不過近期品牌們已經不滿足於單一色調的錶面，而是使用特殊技法在面盤上做出幻彩般的絢麗效果，像是霓虹、像是泡泡、或像是甲蟲鞘翅，藉由光影的變化，在不同視角看向面盤會有不一樣的色調呈現，每天可能還會根據心情或天氣看到抽樣般的顏色，這麼有張力的變化讓欣賞面盤成為看時間之餘的附屬功能。

近期BELL & ROSS、TISSOT以及ORIS這三個品牌，都分別不約而同做了虹彩色調的面盤呈現，有意思的是因為系列殼型、設計細節等差異，即便看似相近的顏色，整體都會呈現出截然不同的調性與氛圍。

1. BELL & ROSS

BR-X5 Iridescent

BELL & ROSS BR-X5 Iridescent｜錶徑41mm／不鏽鋼錶殼／時、分、秒、日期、動力儲存指示／Cal.323自動上鍊機芯／動力儲存約70小時／防水100米／定價NT$310,000（鍊帶款）NT$293,000（橡膠錶帶款）

▲BELL & ROSS BR-X5 Iridescent｜錶徑41mm／不鏽鋼錶殼／時、分、秒、日期、動力儲存指示／Cal.323自動上鍊機芯／動力儲存約70小時／防水100米／定價NT$310,000（鍊帶款）NT$293,000。（橡膠錶帶款）

BELL & ROSS在BR-X5系列發表了一款名為Iridescent的虹彩面盤款，霓虹色調的錶面是它在視覺上最大的特色，而且是出在BR-X5這個BELL & ROSS這兩年主打的重點支線。BR-X5是品牌在2022年以BR 05為藍本所做的延伸款，使用KENISSI機芯以及新材質的運用是它的重心，並搭配顏色的使用讓BR-X5更帥氣有型，像是冰藍面的Ice Blue、還有以夜光為主調的Green Lum、以及橘色細節的Carbon Orange，都展現了BR-X5的顯著特色，所以這次的霓虹面盤出在BR-X5推敲起來也滿合理的。

BR-X5 Iridescent面盤的幻彩效果是來自PVD多層鍍膜處理，經由化學處理工序讓PVD塗層產生不同色調，隨著光線的角度產生獨特色彩變化。而且BELL & ROSS為了加強霓虹般的效果，還特別搭配太陽紋錶盤，讓光影的效果更能被凸顯出來。面盤的藍色調時而轉綠，時而帶一點黃或紫，像是色彩絢麗的熱帶魚隨著光線悠遊，視覺效果非常有張力。同時這款Iridescent只在專賣店以及官網線上販售，以特殊顏色面盤為專賣店限定款增加了話題性。

2. TISSOT

PRX Ice Blue Chameleon Dial

TISSOT PRX Ice Blue Chameleon Dial｜錶徑40mm／不鏽鋼錶殼／時、分、秒、日期指示／Powermatic 80自動上鍊機芯／動力儲存80小時／防水100米／定價NT$23,200

▲TISSOT PRX Ice Blue Chameleon Dial｜錶徑40mm／不鏽鋼錶殼／時、分、秒、日期指示／Powermatic 80自動上鍊機芯／動力儲存80小時／防水100米／定價NT$23,200。

今年的天梭表做出了一些破天荒的新嘗試，而且都是出在明星系列PRX上頭，例如自品牌創立以來首度和動漫角色聯名，推出金剛戰神特別款、以及品牌史上第一次出現漸變色的面盤，連廣告都拍得和以往很不一樣，還請到品牌的亞洲形象大使李棟旭來演繹，天梭開始懂得翻玩了，知道怎麼用新的形象讓大家看見他們的突破，之前的Seastar 40mm Powermatic 80、Sideral、還有這次的PRX漸層色調面盤，天梭都能拍出彷彿《怪奇物語Stranger Things》風格般的80年代美式復古美學，這種復古的摩登感也逐步成為天梭的特色。

PRX的漸變色調繽紛冰藍色款式，英文名稱是Chameleon Dial變色龍面盤，用這個可愛的名字來呈現在光影變化下色調隨之改變的錶面特色。

▲PRX的漸變色調繽紛冰藍色款式，英文名稱是Chameleon Dial變色龍面盤，用這個可愛的名字來呈現在光影變化下色調隨之改變的錶面特色。

PRX 40mm這次推出兩款漸層色面盤，其中「冰河藍」的色調非常吸睛，搭配PRX格紋面盤，在光線的照射下彷彿帶了些Cyberpunk的氛圍，藍色中夾帶紫色的色澤，像是獨角獸奇幻的幻彩色調，為PRX加入更繽紛的面盤呈現。

3. ORIS

ProPilot X Calibre 400 Laser

ORIS ProPilot X Calibre 400 Laser｜錶徑39mm／鈦合金錶殼／時、分、秒指示／Calibre 400自動上鍊機芯／動力儲存120小時／防水100米／定價NT$170,000

▲ORIS ProPilot X Calibre 400 Laser｜錶徑39mm／鈦合金錶殼／時、分、秒指示／Calibre 400自動上鍊機芯／動力儲存120小時／防水100米／定價NT$170,000。

說到虹彩面盤ORIS在去年年底的杜拜鐘錶週，就率先發表過這款ProPilot X Calibre 400 Laser，這是他們與瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zürich）相關的研究實驗室，共同研發的成果。面盤的色調生成是基於仿生學原理，受到自然界中光學干涉的現象所啟發。主要是以雷射的技術去處理二級鈦錶面，讓它的反射光波只包括特定光譜，接著再進行第二次雷射，創造出虹彩般的視覺效果，完全沒有用到任何顏料是它的神奇之處，連Logo和刻度都是採用雷射技術，不過和面盤色調是不一樣的方法，面盤的整體色調飽和度很搶眼，像是孔雀開屏閃動著羽毛般，光是盯著面盤就會望到出神。

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關鍵字：

鏡週刊, 霓虹錶, BELL & ROSS, TISSOT, ORIS

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