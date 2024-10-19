《柳舟記》王楚然公開養髮秘訣！豐厚髮量兩手抓不住靠多喝2飲品

文／美人圈

《柳舟記》是近期最熱門的古裝劇，而飾演仰山第一寨主柳眠棠的王楚然更是再次憑藉該劇人氣再度狂飆！隨著《柳舟記》的爆火，王楚然的豐厚髮量也意外引起關注。古裝劇演員經常要把頭髮向後緊梳乾淨，需要用到大量髮膠、甚或是將真髮一起編入造型，久了容易會有禿頭、髮際線後移等問題，對髮絲有一定程度的傷害。但反觀王楚然作為髮量富翁，不僅古裝也用真髮，即便是綁這麼緊的髮型，髮縫還超級小！以下也公開王楚然養髮密技，如果近期面臨換季掉髮問題、超級受損髮，或是想維持頭髮光澤度的人都必須看。

▲《柳舟記》是近期熱門的古裝劇。（圖／weibo@電視劇柳舟記）

▲王楚然。（圖／weibo@王楚然，下同）

《柳舟記》王楚然養髮密技

注重飲食，避免油膩辛辣食物

想要養出王楚然的豐厚髮量，除了做好養髮日常護理外，她也表示「飲食習慣」也是關鍵！平時她會避免吃得過於油膩辛辣，辛辣食物會加重頭皮的油脂分泌，容易引發頭皮炎症、頭皮屑等問題，從而影響頭髮健康。這類食物還可能導致身體內熱過多，使毛囊不健康，進而導致脫髮。因此，保持清淡的飲食習慣對於頭髮的養護非常重要。

補充維生素E和蛋白質

王楚然也透露為了養出健康亮澤的秀髮，她也會多補充頭髮需要的營養，比如維生素E和蛋白質。維生素E是一種強效抗氧化劑，有助於改善頭皮的血液循環，促進毛囊的健康生長，包括堅果、綠葉蔬菜、葵花籽等，都能增強頭皮的活力，改善頭髮的質量，防止頭髮變脆和掉髮！另外，蛋白質有助於修復和增強毛髮結構，防止脆弱和斷裂，豆漿、豆奶也要多喝。

▲王楚然也會多補充頭髮需要的營養。（圖／小紅書@王楚然，下同）

洗頭前先把頭髮梳順

王楚然洗頭前必定會先使用梳子把全頭梳順，把打結處梳開，如此可以有效防止髮絲被過度拉扯、減少掉髮。私下她喜歡用髮膜取代護髮素，挖取適量後在髮尾處均勻地塗抹，等待個數分鐘後再沖洗掉，頭髮會變得很柔順。

習慣用護髮油

除了使用髮膜外，王楚然強調護髮油也是最簡單、最快速的實用護髮方法，能快速增加頭髮的滑順度！建議在洗完頭微濕的狀態下，抹上適量護髮油，可以讓頭髮變得順滑有光澤，摸起來更強韌外，也能減少髮絲打結問題，再梳也不容易掉髮。此外，平時造型用電棒捲前，她也會先抹髮油打底，抵禦熱傷害，頭髮比較不會毛躁。

保持良好的生活習慣

減少熬夜，保持充足的睡眠，有助於身體的新陳代謝，促進頭髮的生長。平時注意減壓，因為長期壓力可能會加速脫髮問題。多進行運動也有助於促進頭皮的血液循環，進而強化毛囊的健康。容易有失眠問題的女孩，王楚然也推薦可以在睡前嘗試泡泡腳！

延伸閱讀

原著小說《柳舟記》10角色結局！眠棠生一子一女，芸娘進冷宮，皇帝駕崩，最大贏家是她

《柳舟記》播完《蜀錦人家》又一部經商古裝劇！9部女主經商陸劇，趙露思這部爆款預定

2024陸劇95花主演10部古裝劇！王楚然《柳舟記》後新CP爆款預感，張晚意新CP卻大事不妙

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。