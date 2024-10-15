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聊天總是句點王？盤點「無趣人」5特質　來看自己中幾項

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星座。（圖／tvn_drama IG）

▲盤點「無趣人」5特質。（圖／tvn_drama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

或許越長大越發現，要融入集體很難，但是究竟是別人不懂我們，還是我們本來就是一個無趣的人呢？勇敢的看下去審視一下自己吧，說不定無趣的你也能找到自己的價值。

1.句點王

雖然每個人聊天都有自己的特色存在，但是句點王真的會令人難以繼續認識下去。就好比方總是把「哈哈、嗯嗯」當成結尾的人，其實這樣也就等於一個話題的結束，的確讓對方就算想聊也會無法繼續接話，所以下次被他人已讀不回時，思考一下是不是你自己終結了話題。

2.太過「認真

很多時候朋友之間打屁開玩笑是正常不過的，如果這其中有一個人很認真的去看待每一句話，會讓大家都覺得氣氛尷尬。然而或許只有你一個人還在認真聊天，其他人早已默默神遊，其實人與人相處不要太認真，笑一笑能解決很多事情。

3.找不到休閒嗜好

每個人都有自己私底下的娛樂消遣，所謂物以類聚，當一群人都喜歡同一件事時，一定會帶上同樣興趣的人參加。但是如果你始終無法融入群體，就要思考是不是沒有找到屬於自己的休閒愛好去加入朋友們，開啟不了新的話題，造成私底下無法融入的窘境。

4.遇到不熟的人就尷尬

人脈是相當重要的一件事，如果一個群體偶爾有新面孔出現，你就會產生社交恐懼症，那麼尷尬的就是你自己了。其實要習慣去慢慢認識新的人，畢竟社交也是一種工作能力的展現。

5.跟不上流行用語

現在是資訊爆炸的世代，很多休閒用語和習慣都快速改變，你是不是常常聽不懂朋友之間講的話呢？那麼是否與網路世界脫軌久了，趕快跟上大家的話題，好好加入新世代吧！

關鍵字：

無趣, 社交, 融入, 價值, 社交恐懼症

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