減重總是失敗？「5個方法」有效提升新陳代謝　多吃蛋白質也管用

▲多吃蛋白質能提高身體代謝率。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

許多人會把減重失敗歸咎於身體代謝不好，提高新陳代謝，的確可有效幫助減肥，因為它能增加身體燃燒卡路里的速度。以下是5個有效提升新陳代謝的方法，趕快學起來！

#增加蛋白質攝取量

攝取蛋白質時，身體需要消耗更多的能量來消化和代謝它，這被稱為食物的熱效應。蛋白質的熱效應較碳水化合物和脂肪高，能提高代謝率約15-30%。增加蛋白質攝取量還能幫助保持肌肉量，避免在減肥過程中失去肌肉，因為肌肉質量越高，基礎代謝率越高。

#進行阻力訓練

重量訓練或阻力訓練能有效增加肌肉質量，而肌肉是新陳代謝的驅動器。每增加一磅肌肉，身體每天就會多燃燒約6卡路里。定期進行阻力訓練不僅能提高你在運動過程中的卡路里消耗，還能在運動後讓身體持續燃燒卡路里。

#攝取水分充足

水對於維持新陳代謝的正常運作至關重要。當身體缺水時，代謝速度會減慢，影響脂肪的分解。研究證實，每天喝足夠的水可以暫時提高代謝率約24-30%。此外，喝冷水還可以讓身體燃燒額外的卡路里，因為身體需要能量來加熱水溫。

#增加日常活動量

除了有計劃的運動，日常多動絕對有好處，像是吃飽後的散步，久坐需要站起來走動一下，以樓梯代替電梯，這些小動作看似不多，但是累積起來可以提高每日總能量消耗。

#充足的睡眠

睡眠不足會影響身體的荷爾蒙分泌，特別是與食慾和新陳代謝有關的荷爾蒙，當睡眠不足時，飢餓素水平上升，促進食慾，而瘦素水平下降，讓你感覺不到飽足感。此外，睡眠不足還會影響胰島素敏感性，導致脂肪儲存增加。