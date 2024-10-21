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MBTI發現你的專屬香氛！I人薰衣草一聞好寧靜、S人無法抗拒森林香

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記者陳美伶／綜合報導

近年火熱的MBTI人格測驗，其中4大指標的8種性格傾向，你是I人還是E人是近期社交媒體話題聲量最高的，從內向者、外向者、直覺者或思考者中看出擅長事物或適合的工作，也延伸到個人喜愛的鞋包配件與找到契合的香氛單品，以下就從你的個性揭示專屬香氛，換季想換新香，不妨可以參考看看。

內向者（I）

I人內向者的世界充滿了內心的寧靜與深度，在獨處時會感到更自在，適合舒緩的薰衣草香氛。有療癒助眠的薰衣草大豆蠟燭，讓你的一個人的時光更加放鬆。

▲人格香氛 。（圖／PINKOI提供）

▲MTS 諾香實驗室 療癒助眠薰衣草大豆蠟燭。（圖／PINKOI提供，下同）

外向者（E）

E人外向者在派對與人群中能將氣氛帶到最嗨，推薦選擇明亮且活力滿滿的柑橘系香調。nardeart的柑橘茶香水為你的熱情再打開社交魅力的開關，瞬間成為眾人矚目的焦點；ZARA GOLDEN DECADE淡香水超搶手，以水潤多汁的柑橘香氣與時尚的白色花香增添迷人獨特氛圍，一聞就上癮。

▲人格香氛 。（圖／PINKOI提供）

▲人格香氛 。（圖／翻攝自官網）

▲ZARA GOLDEN DECADE淡香水。（圖／ZARA）

感知者（S）

S人愛現實、重細節，喜歡透過感官來獲取一切資訊，渴望自然的氣息，木質調、草本香最適合注入你的生活中。voyager的深山小溪精油香氛蠟燭用溫暖檀木香氣搭配野薑花精油，讓你彷彿置身於大自然的懷抱；Jo Malone英國橡樹與榛果香水也是香迷推薦的中性偏男香，清新放鬆的味道正適合秋冬時節。

▲人格香氛 。（圖／PINKOI提供）

直覺者（N）

N人相信直覺並富有想像力。追求創意的你，異國香料或甜美果香是激發靈感的最佳夥伴。Floriography蘋果蘇打淡香水就像在蘋果園喝著蘋果氣泡酒的午後，帶領你進入一個充滿想像力的世界。

▲人格香氛 。（圖／PINKOI提供）

思考者（T）

T人理性的角度、專注的思考需要能提高生產力的香氣，薄荷和檸檬的香氛能激發專注力。DAVID & MAISIE的檸檬薄荷香氛擴香有效幫助你清醒頭腦、提升效率，讓你保持最佳狀態。

▲人格香氛 。（圖／PINKOI提供）

感情者（F）

F人是充滿愛與同理心的感情派，任何溫柔的香氣都深深吸引著你。可試試sorta nice的玫瑰礦鹽，加上喜歡的精油能改變空間氛圍，喚醒內心深處的柔軟；Maison Francis Kurkdjian愛戀玫瑰淡香精如置身玫瑰花海，後調的麝香更充滿著溫柔氣息。

▲人格香氛 。（圖／PINKOI提供）

判斷者（J）

J人喜歡計劃、有條不紊，帶有結構感的香氣能讓你感到掌控一切的穩定，推薦沉穩的木質調。SOVOS的檀香蠟燭能打造穩定而溫暖的空間氛圍，讓你時刻保持秩序與冷靜。

▲人格香氛 。（圖／PINKOI提供）

知覺者（P）

P人追求自由、隨意的生活方式，也喜歡驚喜和變化，清新活潑的果香調正是最佳選擇。iiii Design Studio的手作香氛蠟燭讓粉色陪伴兔兔給你帶來回歸自己、感受自己的生活態度，忘記所有煩惱盡情享受當下吧！

▲人格香氛 。（圖／PINKOI提供）

關鍵字：

MBTI, 香氛, PINKOI, I人, E人

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