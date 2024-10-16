萬寶龍包鎖扣變白朗峰輪廓　配新色超吸睛

▲萬寶龍大師傑作系列賽普勒斯藍信差包，56,700元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入秋冬包款配件也要跟著換季了，萬寶龍（Montblanc）大師傑作系列與Soft系列換上赤褐色、深邃土耳其藍色調的賽普勒斯藍等新色，為深沉色調的服裝穿搭注入活潑氣息，特別是皮質光滑的大師傑作系列皮件多了新巧思，黑色公事包與郵差包換白朗峰山脈輪廓的金屬鎖扣，成為包上最亮眼的裝飾。





▲萬寶龍大師傑作系列公事包，64,300元。

而以柔軟皮革著稱的萬寶龍Soft系列，透過細節展現與書寫工具的連結，例如皮革拉鍊頭即是鋼筆筆尖形狀，今年秋冬除了經典不敗的黑色皮件，還加入深沈藍色調的黑潭色及鏽紅色，款式包括24/7手提包、迷你包、手拿包與附可拆式卡夾的雙色皮夾。





▲萬寶龍大師傑作系列赤褐色6卡式卡夾，9,100元。





▲萬寶龍Soft系列24/7手提包，71,800元。

▲萬寶龍Soft系列6卡式雙色皮夾，18,900元。

寶格麗（BVLGARI）商品也朝全方位發展，新任皮革與配件創意總監Mary Katrantzou剛於巴黎發表她操刀設計的第一個CALLA皮革與配件系列，靈感源自品牌發源地羅馬的卡拉卡拉浴場精細馬賽克，將扇形圖案應用到包款設計，當中多款鑲飾水晶的包款風格華麗，如同珠寶般耀眼奪目。





▲希臘公主Olympia of Greece出席寶格麗CALLA皮革與配件系列巴黎活動。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲寶格麗新任皮革與配件創意總監MARY KATRANTZOU創作華麗的CALLA皮革與配件系列。