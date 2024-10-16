fb ig video ETtoday search mobile

萬寶龍包鎖扣變白朗峰輪廓　配新色超吸睛

>

▲▼Montblanc,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作系列賽普勒斯藍信差包，56,700元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入秋冬包款配件也要跟著換季了，萬寶龍（Montblanc）大師傑作系列與Soft系列換上赤褐色、深邃土耳其藍色調的賽普勒斯藍等新色，為深沉色調的服裝穿搭注入活潑氣息，特別是皮質光滑的大師傑作系列皮件多了新巧思，黑色公事包與郵差包換白朗峰山脈輪廓的金屬鎖扣，成為包上最亮眼的裝飾。

▲▼Montblanc,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作系列公事包，64,300元。

而以柔軟皮革著稱的萬寶龍Soft系列，透過細節展現與書寫工具的連結，例如皮革拉鍊頭即是鋼筆筆尖形狀，今年秋冬除了經典不敗的黑色皮件，還加入深沈藍色調的黑潭色及鏽紅色，款式包括24/7手提包、迷你包、手拿包與附可拆式卡夾的雙色皮夾。

▲▼Montblanc,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲萬寶龍大師傑作系列赤褐色6卡式卡夾，9,100元。

▲▼Montblanc,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲萬寶龍Soft系列24/7手提包，71,800元。

▲▼Montblanc,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲萬寶龍Soft系列6卡式雙色皮夾，18,900元。

寶格麗（BVLGARI）商品也朝全方位發展，新任皮革與配件創意總監Mary Katrantzou剛於巴黎發表她操刀設計的第一個CALLA皮革與配件系列，靈感源自品牌發源地羅馬的卡拉卡拉浴場精細馬賽克，將扇形圖案應用到包款設計，當中多款鑲飾水晶的包款風格華麗，如同珠寶般耀眼奪目。

▲▼Montblanc,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲希臘公主Olympia of Greece出席寶格麗CALLA皮革與配件系列巴黎活動。（圖／寶格麗提供，以下同）

▲▼Montblanc,BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗新任皮革與配件創意總監MARY KATRANTZOU創作華麗的CALLA皮革與配件系列。

►萬寶龍鋼筆鑲羽毛身價200萬元　書寫工具變身藝術微型舞台

►韓團Stray Kids鉉辰混搭卡地亞經典作　時髦穿搭猛放電

關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, BVLGARI, 寶格麗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

小S飄油頭味好羞　自信甩髮全靠一招

小S飄油頭味好羞　自信甩髮全靠一招

維密天使回娘家　凱特摩絲、法國前第一夫人驚喜走秀

維密天使回娘家　凱特摩絲、法國前第一夫人驚喜走秀

袁艾菲被老公咬耳朵笑到魚尾紋現形　同戴巧克力對錶甜滋滋

袁艾菲被老公咬耳朵笑到魚尾紋現形　同戴巧克力對錶甜滋滋

韓團Stray Kids鉉辰混搭卡地亞經典作　時髦穿搭猛放電 蕭敬騰曬愛妻13.33克拉巨鑽婚戒　戴7700萬Tiffany珠寶閃爆婚宴 杜娃黎波Hello Kitty胸罩外露火辣辣　性感又可愛內衣上萬元 TAG Heuer賽車錶致敬奪勝保時捷　陀飛輪自動盤像方向盤 李晶晶珠寶上身「晶晶體」爆發　露香肩被誇「美麗又有氣質」　 Jennie牙齒出現閃亮蝴蝶結　南韓小眾牌特製牙飾又酷又甜美 《艾蜜莉》閨蜜美得有道理　艾希莉朴合體美魔女媽像姊妹花

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面