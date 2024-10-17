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李宰旭來台帥照曝光！穿SAINT LAURENT西裝逛台北101　還放送可愛自拍

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記者鮑璿安／台北報導

Saint Laurent台北101旗艦店在上周盛大開幕，更特別邀請到演出韓劇《篡位》、《還魂》的男星李宰旭於8日來台助陣，他身穿帥氣的深色西裝現身店上，吸引大批粉絲等候，而活動過程則相當保密，如今終於等到品牌釋出的現場畫面！

▲李宰旭 。（圖／品牌提供）

▲李宰旭現身Saint Laurent 台北101旗艦店。（圖／品牌提供）

李宰旭日前現身Saint Laurent台北101旗艦店，他詮釋品牌俐落的雙排扣正裝，搭配上寬鬆的褲裝，猶如男模般的優越比例相當帥氣，而當天未開放媒體公開拍攝以及採訪，活動流程十分低調。隨後，他則是在IG上曬出自拍寵粉，目前貼文讚數已經超過百萬，可見他的高人氣。此外，台灣藝人林宥嘉、婁峻碩、林奕嵐、林映唯等人也受邀逛店，穿著創意總監Anthony Vaccarello操刀的時裝，詮釋出法式時尚風格。

▲李宰旭 。（圖／品牌提供）

▲李宰旭 。（圖／品牌提供）

▲李宰旭 。（圖／品牌提供）

▲李宰旭 。（圖／品牌提供）

▲（依序）林宥嘉、婁峻碩、林奕嵐、林映唯等人也受邀逛店 。（圖／品牌提供）

而全新旗艦店也彰顯Anthony Vaccarello的全新設計理念，店內牆面採用灰色大理石材質與大理石陳列架相互映襯，兩層樓的寬敞空間中，陳設包含男士和女士時裝、手袋、鞋履、配飾以及高級珠寶。此外，高級珠寶系列首次於台灣亮相，結合Cassandre標誌及Maillon圖案等多項經典的品牌元素，值得時尚迷親眼欣賞。

▲李宰旭 。（圖／品牌提供）

▲李宰旭 。（圖／品牌提供）

▲全新旗艦店也彰顯Anthony Vaccarello的設計理念，店內牆面採用灰色大理石材質與大理石陳列架相互映襯 。（圖／品牌提供）

而FENDI在台北新光三越Diamond Towers開設全新女裝精品店，日前邀請Rain來台，他身穿FENDI羊絨開襟衫搭配水晶造型別針，以深V剪裁露出姣好身材，手拎小牛皮Peekaboo Soft包款，展現時髦氣息。而店面佔地約250平方公尺，牆面自古羅馬建築中汲取靈感，一樓入口處設計有三塊由羅馬FENDI皮草工坊手工製作的皮草飾片FF LOGO掛飾，陳列有全系列女士時裝、皮革製品、配飾、鞋履等商品，這次的獨家商品是全新亞麻色珍稀鱷魚皮革的Peekaboo Soft包款。

▲▼FENDI Diamond Towers 精品店 開幕酒會，Nikki 謝欣穎，Rain 鄭智薰，Dizzy Dizzo 蔡詩芸。（圖／記者周宸亘攝）

▲（左起）謝欣穎、Rain 鄭智薰、Dizzy Dizzo 蔡詩芸。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲FENDI Diamond Towers全新女裝精品店。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲全新亞麻色珍稀鱷魚皮革的Peekaboo Soft包款。（圖／品牌提供）

關鍵字：

李宰旭, 台北101, SaintLaurent, 旗艦店, 開幕

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