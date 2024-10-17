你有機會發橫財嗎？超準心測探究內在能力與財運

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

每個人都想要有機會發財，早點實現退休躺平的生活，但是你命中有沒有機會發橫財？以下這個心理測驗可以探究一二，快用1分鐘的時間了解自己的財運在哪裡。

Q：根據這張圖片選一張最有感應的照片。

A.

你這輩子會損失不少的錢財，但同時也會有橫財持續收穫，你曾經因為不夠成熟失去過大筆的錢財，卻讓你突然成長進步，加上毅力強大的心智，會讓自己從谷底徹底翻身，迎來成功，前面的跌倒只是讓你快速成長開智的關鍵，注定要經歷如此過程才會變好。

B.

你的命中是有發橫財的機會，平時財富的來源更是周圍的家人，你是一個很有能力以及內涵的人，做事情有條不紊，有能力也有謀略，其實是一個各方面都很優秀的人，雖然現在不見得大富大貴，但一直都有發達的機會，只是時機尚未成熟，穩住心態等待，財運有一天會突然降臨。

C.

你的命裡沒有橫財，你的個性單純直率、大膽堅定，在工作上面一直可以按部就班地完成自己的使命，雖然沒有大富大貴，但也平淡順利，因為幻想多過於行動，所以總是不太容易會有橫財出現，但穩定實幹肯定是有的，經濟狀況也較為穩定。

D.

你命裡的橫財可以說是不少，但其實霉運也相當多，一路顛簸、跌宕起伏的人生就是你的最佳寫照，而且在人生的後半段財運會更旺，因為你一直是蠻有福氣的人，成功與富貴注定與你有緣。