周末抽個空！6間雙北特色「山海景觀咖啡廳」享受愜意午後時光

文／MENU美食誌

周末抽個空，短暫遠離塵囂，集結六間雙北特色山海景觀咖啡廳，一壺好茶一盤糕點度過愜意午後時光，沉澱一下辛苦一周的自己吧！

草里一號店

新北市石門區

北海岸人氣景觀寵物友善咖啡廳「草里一號店」，老闆的自家老厝，為了想要擁有一個可以看海的咖啡館，於是將老宅重新粉刷裝潢，成了石門一號的據點。推薦手作巴斯克蛋糕，喜歡看海的你推薦坐二樓陽台區，欣賞蔚藍海景，也可以到店旁的斑馬線拍照。

▲草里一號店。（圖／美食客Miko 提供）

威叔茶莊 Uncle Well Tea

台北市文山區

須提前電話預約，威叔是堅持古法製作的茶農，店內裝潢以清水模為主，有著很質感的風味。餐點上主要只有供應文山包種茶、鐵觀音、烏龍茶和一些點心跟套餐，所以午餐跟下午茶或是晚餐都很適合，餐點推薦豬排飯，及精選烏龍茶，店家的茶葉都是自產的，烏龍茶的表現很強，清香甘醇濃厚的烏龍茶香，可以品嘗出用心栽種的茶葉，回沖五次以上都還可以喝到茶香，超級推薦！

▲威叔茶莊 Uncle Well Tea。（圖／美食客Chuyi提供）

公雞咖啡 Le coq

新北市三芝區

位在北海岸一間人氣景觀咖啡廳，現場等候需抽號碼牌，座位不少，有分室內及室外。每人低消為一杯飲料或餐點。餐點選擇很多，飲品都是浮誇大杯好拍好喝，必點新鮮水果茶及焦糖奶油磚塊吐司。整體環境超chill，十分愜意。

▲公雞咖啡 Le coq。（圖／美食客河配魚提供）

石牆仔內自家烘焙咖啡

新北市淡水區

位在新北淡水的一間隱密咖啡館，在百年古厝二樓，玻璃木屋半戶外陽台，品嘗醇厚的手沖咖啡，享受微風吹拂超舒服。低消為一杯飲品，不限時，來到淡水散步推薦來這間古色古香石牆仔內享受愜意的午後時光。

▲石牆仔內自家烘焙咖啡。（圖／美食客周大俠提供）

我們在海邊

新北市三芝區

這裡的裝潢空間很舒適，店內擺設許多自製的可愛陶器，還有隻可愛的店貓一直在呼呼大睡。消費方式採套餐制，手沖咖啡+甜點及其他飲品+甜點，推薦巧克力戚風蛋糕及香橙杏桃溫蛋糕兩款都很好吃，不過店外招牌不明顯很容易錯過了哈哈。

▲我們在海邊。（圖／美食客melodylai1104提供）

TONYX 瀑布咖啡館

新北市烏來區

TONYX咖啡館是位在新北烏來區雲仙纜車對面的景觀咖啡廳，但價格相對其他景觀餐廳較親民。在點咖啡前還能到吧台去嗅一嗅各種咖啡豆的香氣，選一個自己最喜歡的豆種。能以親民的價格品嘗咖啡及糕點並欣賞雲仙瀑布飛流直下的震撼感，真的非常值得。推薦減糖版的布朗尼有種在吃羊羹的口感，是好吃的布朗尼。有機會來到雲仙樂園不妨順路造訪這家別具特色的咖啡店！

▲TONYX 瀑布咖啡館。（圖／美食客Meto提供）



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