fb ig video ETtoday search mobile

周末抽個空！6間雙北特色「山海景觀咖啡廳」享受愜意午後時光

>

文／MENU美食誌

周末抽個空，短暫遠離塵囂，集結六間雙北特色山海景觀咖啡廳，一壺好茶一盤糕點度過愜意午後時光，沉澱一下辛苦一周的自己吧！

草里一號店
新北市石門區

北海岸人氣景觀寵物友善咖啡廳「草里一號店」，老闆的自家老厝，為了想要擁有一個可以看海的咖啡館，於是將老宅重新粉刷裝潢，成了石門一號的據點。推薦手作巴斯克蛋糕，喜歡看海的你推薦坐二樓陽台區，欣賞蔚藍海景，也可以到店旁的斑馬線拍照。

▲草里一號店。（圖／美食客Miko 提供）

威叔茶莊 Uncle Well Tea
台北市文山區

須提前電話預約，威叔是堅持古法製作的茶農，店內裝潢以清水模為主，有著很質感的風味。餐點上主要只有供應文山包種茶、鐵觀音、烏龍茶和一些點心跟套餐，所以午餐跟下午茶或是晚餐都很適合，餐點推薦豬排飯，及精選烏龍茶，店家的茶葉都是自產的，烏龍茶的表現很強，清香甘醇濃厚的烏龍茶香，可以品嘗出用心栽種的茶葉，回沖五次以上都還可以喝到茶香，超級推薦！

▲威叔茶莊 Uncle Well Tea。（圖／美食客Chuyi提供）

公雞咖啡 Le coq
新北市三芝區

位在北海岸一間人氣景觀咖啡廳，現場等候需抽號碼牌，座位不少，有分室內及室外。每人低消為一杯飲料或餐點。餐點選擇很多，飲品都是浮誇大杯好拍好喝，必點新鮮水果茶及焦糖奶油磚塊吐司。整體環境超chill，十分愜意。

▲公雞咖啡 Le coq。（圖／美食客河配魚提供）

石牆仔內自家烘焙咖啡
新北市淡水區

位在新北淡水的一間隱密咖啡館，在百年古厝二樓，玻璃木屋半戶外陽台，品嘗醇厚的手沖咖啡，享受微風吹拂超舒服。低消為一杯飲品，不限時，來到淡水散步推薦來這間古色古香石牆仔內享受愜意的午後時光。

▲石牆仔內自家烘焙咖啡。（圖／美食客周大俠提供）

我們在海邊
新北市三芝區

這裡的裝潢空間很舒適，店內擺設許多自製的可愛陶器，還有隻可愛的店貓一直在呼呼大睡。消費方式採套餐制，手沖咖啡+甜點及其他飲品+甜點，推薦巧克力戚風蛋糕及香橙杏桃溫蛋糕兩款都很好吃，不過店外招牌不明顯很容易錯過了哈哈。

▲我們在海邊。（圖／美食客melodylai1104提供）

TONYX 瀑布咖啡館
新北市烏來區

TONYX咖啡館是位在新北烏來區雲仙纜車對面的景觀咖啡廳，但價格相對其他景觀餐廳較親民。在點咖啡前還能到吧台去嗅一嗅各種咖啡豆的香氣，選一個自己最喜歡的豆種。能以親民的價格品嘗咖啡及糕點並欣賞雲仙瀑布飛流直下的震撼感，真的非常值得。推薦減糖版的布朗尼有種在吃羊羹的口感，是好吃的布朗尼。有機會來到雲仙樂園不妨順路造訪這家別具特色的咖啡店！

▲TONYX 瀑布咖啡館。（圖／美食客Meto提供）

延伸閱讀

肉汁噴發，份量十足！美味經典美式漢堡，全台這六間必收藏！

泰美味啦！盤點北中南人氣必吃泰式料理餐廳，一次推薦給你，夏季吃這幾道最開胃！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵

關鍵字：

MENU美食誌, 台北, 新北, 咖啡廳

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

直覺選一個杯子！測試你的脾氣有多壞

直覺選一個杯子！測試你的脾氣有多壞

汶萊王子妃拎150萬Dior「黛妃包」　貴氣千金喜歡就包色

汶萊王子妃拎150萬Dior「黛妃包」　貴氣千金喜歡就包色

可當情場高手卻超專一三大星座！TOP 1堪稱「人間發電機」遇到真愛卻超深情

可當情場高手卻超專一三大星座！TOP 1堪稱「人間發電機」遇到真愛卻超深情

「容易自我內耗」星座Top 3！第一名最大對手是自己　敏感到心好累 日網爆紅心測一張圖看「內心黑暗面」！一類型愛記仇報復心強 林口三井二期試營運對外見客　100間亮點新店一次看 新手也能駕馭！彩妝師教你眼線「4種變化」　一筆勾勒有神大眼 《黑白大廚》安成宰帥照曝光對鏡頭放電！男神級太平洋寬肩身材超好 討論少卻極好用的「小眾寶藏」美妝！質感打趴國外奢品、價格不到一半 周興哲嬌妻挺孕肚為長女治裝　趙岱新不急著為龍寶寶血拚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面