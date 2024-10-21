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包開箱／Delvaux全新大包Pin Swing XL完美比例！療癒茶色、D口袋奢華優雅

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記者鮑璿安／綜合報導

大尺寸、中性風格的包款在今年大放異彩，若你也在尋找一款經典實用的肩背包，那麼Delvaux全新的Pin Swing XL系列值得關注，其完美的微笑弧度比例搭配上標誌性D縫線口袋，彰顯滿滿的鬆弛高級感。

Delvaux於1829年在布魯塞爾成立，被譽為比利時的國寶品牌，更是世界上最古老的奢華皮具世家，自1908年誕生首個皮革手袋le Princesse以來，品牌憑藉工坊傳統工藝，融合創新設計傳承，讓旗下包款始終是低調奢華的代名詞，像是The Brillant、The Tempête、The Pin都擁有廣大愛好者。

▲▼ 包開箱 。（圖／品牌提供）

▲▼ 包開箱 。（圖／品牌提供）

▲▼ 包開箱 。（圖／品牌提供）

▲Pin系列擁有簡約俐落的外型，初誕生於1972年，靈感源自1970年代地中海海岸的悠然風格 。（圖／品牌提供）

Pin系列擁有簡約俐落的外型，初誕生於1972年，靈感源自1970年代地中海海岸的悠然風格，手袋設計借鑒當地毛驢飼料袋的巧妙結構，彰顯十足的療癒感。Pin系列標誌性的弧形底部、柔和曲線，令人聯想起淺笑的嘴角， 與旗下最經典的Brillant系列有異曲同工之妙，而外側的「D」縫線則是口袋，即便不見顯眼的Logo點綴，仍是Delvaux具有辨識度的符碼元素。而翻轉到底部則會發現獨特的鏤空打孔設計，迎合柔滑輪廓營造簡約魅力。

▲▼ 包開箱 。（圖／品牌提供）

▲▼ 包開箱 。（圖／品牌提供）

▲▼ 包開箱 。（圖／品牌提供）

▲▼ 包開箱 。（圖／品牌提供）

▲▼ 包開箱 。（圖／品牌提供）

今年Pin系列推出新款Pin Swing XL手袋，讓喜愛大包的民眾多了充分的理由入手，加寬加大的比例，使得開闊的空間更好收納物品，手袋除了擁有基礎款黑色之外，帶來溫潤的茶色及石韻灰色的季節性色調，不分性別皆能夠感受Delvaux奢華寧靜的格調。

看更多2024秋冬包款

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana的最新力作Loom Bag 。（圖／品牌提供）

Loro Piana的最新力作Loom Bag，以百年紡織布料傳統及公認的獨特工藝為出發點，將包款定義在實用又有現代風格的大尺寸包，具有雕塑美感的梯形包身，帶有圓形翻蓋和雙手柄，通過閃亮的金色鎖頭點綴在前方，刻印上「LP」字母，在Extra Pocket上也能夠看到此細節，即便毫無顯著Logo，仍能夠以這個標誌性鎖扣來識別包款，洗禮出奢華格調。

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga Rodeo 包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區 Rodeo 大道 。（圖／品牌提供）

Balenciaga Rodeo 包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區 Rodeo 大道，還記得品牌 2024 春夏大秀中，創意總監 Demna 試圖打造最生活化的高級時裝，秀上祭出Balenciaga國度的護照套、鑰匙串包款，平易近人的靈感構想引人矚目。Rodeo 包款一改Balenciaga過往極繁的設計面貌，運用煥發光澤的小牛皮，正面隔層採用開放式構造，兩側呈風琴式折疊形狀，以按扣固定，並打造些許仿舊褶紋以及縫邊，無不透露Demna 對生活的細微致敬，更像擁有個人使用痕跡的包款。

關鍵字：

Delvaux, PinSwingXL, 手袋, 奢華, 比利時

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