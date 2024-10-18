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Jennie單曲〈Mantra〉BP私下評價曝！MV最愛造型、拍攝印象最深的事

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文／妞新聞

BLACKPINK單飛不解散，Jennie結束和老東家YG個人約後，創立個人公司Odd Atelier，並和哥倫比亞唱片公司（Columbia Records）簽約合作。全新Solo單曲〈Mantra〉在10月11日正式上線，在MV裡Jennie又辣出新高度，化身加州辣妹，一連換了5個火辣造型，大露美腿、螞蟻腰和屁股蛋，還狂念漂亮女孩咒語，連Lisa都驚呼「Omg!!!!!」

Jennie全新Solo單曲〈Mantra〉

▲Jennie全新Solo單曲。（圖／IG@jennierubyjane，下同）

籌備了10個多月，Jennie離開YG後，全新個人單曲終於上線了！〈Mantra〉一詞源自梵語「曼怛羅」，有咒語的意思，一開場Jennie就狂念漂亮咒語「Pretty, pretty, pretty, pretty」，這首是Jennie在洛杉磯錄製時的靈感，寫給所有女生們，鼓勵大家忠實自己，也希望大家能感受到正能量。

BLACKPINK成員評價〈Mantra〉

在〈Mantra〉單曲上線後，BLACKPINK其他三位成員都火速發了動態分享，以行動力挺隊友，Jennie也難得開了直播和BLINK聊天。BLINK超好奇其他成員對新單曲的評價？Jennie透露近期有和Jisoo碰面，聊到這次在美國拍MV的經驗，正式上線後Jisoo幾乎是第一時間回應，大讚拍攝效果很好，以後也都繼續在美國拍吧！Rosé則是截圖了MV傳給她，並說「歐尼～so hot！很喜歡」，而Lisa更是大讚編舞很好，Jennie直呼「被Lisa稱讚編舞，對我來說是多大的意義，你們知道嗎？」

〈Mantra〉Jennie最愛的造型...

從預告就受到眾多討論，這次在新單曲〈Mantra〉MV裡，Jennie一連換了五個造型，被問到最喜歡哪個造型？Jennie回答「最愛蓬鬆頭髮」的造型！從試裝的時候就一直很期待，看完MV後呈現出來的效果確實也好，所以心情跟著好，還問了一旁未入鏡的媽媽最喜歡哪個？媽媽的選擇則是黑色直髮＋瀏海的造型！（這套辣到不行）

聊到這次拍攝MV印象最深刻的地方，Jennie分享了，這次是在美國拍攝，和美國的團隊還有烏克蘭女導演Tana Muino一起，和過往的拍攝方式有很多的不同。而印象最深刻的就是「真的～非常熱」拍攝現場不僅架了各種燈光，還加上洛杉磯當日的艷陽，Jennie笑說如果看到MV畫面有時候她皺眉的樣子，那真的是因為太刺眼了，眼睛睜不太開！這個在之後的彩蛋應該會分享！

【延伸閱讀】

Jennie新歌MV公開「濕身透視BRA＋M字腿露屁股蛋」刷新尺度！網暴動：超辣

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, Jennie, BLACKPINK

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